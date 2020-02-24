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Буяльский: Шахтер приятно обыгрывать, даже если это сон
Воспоминания о Суперкубке-2019
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал об украинском класичном – противостоянии киевлян с "Шахтером".
Отметим, что данное интервью игрока записывалось после победы киевлян в Суперкубке-2019 (2:1).
"Шахтер" приятно обыгрывать, даже когда тебе это снится.
Обыгрывать донецкий клуб приятно даже не на футбольном поле", – сказал Буяльский.
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Источник:Youtube-канал Динамо
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
24.02.2020 в 23:03
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