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Буяльский: Шахтер приятно обыгрывать, даже если это сон

Премьер-лига
(1 голосов)

Воспоминания о Суперкубке-2019

Буяльский: Шахтер приятно обыгрывать, даже если это сон
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал об украинском класичном – противостоянии киевлян с "Шахтером".

Отметим, что данное интервью игрока записывалось после победы киевлян в Суперкубке-2019 (2:1).

"Шахтер" приятно обыгрывать, даже когда тебе это снится.

Обыгрывать донецкий клуб приятно даже не на футбольном поле", – сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
24.02.2020 в 23:03
Ну вот только во сне и обыграешь)
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