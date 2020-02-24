Буяльский: Шахтер приятно обыгрывать, даже если это сон

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал об украинском класичном – противостоянии киевлян с "Шахтером".

Отметим, что данное интервью игрока записывалось после победы киевлян в Суперкубке-2019 (2:1).

"Шахтер" приятно обыгрывать, даже когда тебе это снится.

Обыгрывать донецкий клуб приятно даже не на футбольном поле", – сказал Буяльский.