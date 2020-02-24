Садовый: С Дыминским и Коломойским поговоришь, потом еще проблемы будешь иметь

Мэр Львова Андрей Садовый выказал недовольство тем, как развивается ситуация с передачей городу корпоративных прав на "Карпаты". Также градоначальник недоволен проектом реконструкции стадиона реконструкции, который предоставил клуб.

"Есть стадион, на нем есть футбол. Если где-то в этом ареале можно построить спортивные сооружения, рекреацию, которые дадут доход – я на это пойду. Но покажите мне наработки, я никаких реалистичных проектов пока не видел.

Поэтому я дал команду главному архитектору готовить документацию на объявление международного архитектурного конкурса по реновации этой территории. Думаю, через полгода мы будем иметь первые предложения. Это будет интересно, полезно. А когда появляются фантазии, не подкрепленные здравым смыслом, я говорю "нет".

С одной стороны – Дыминский, с другой стороны структуры во владении Коломойского, кажется. Пока мы от них не слышали такого мнения, но уже заранее хочу дать такое понимание – горсовет не собирается быть владельцем или учредителем футбольного клуба. Мы готовы помогать. Как физическое лицо я готов купить акцию. И буду призывать львовян во всем мире присоединиться.

С владельцами "Карпат" я не общался лет 7-8-10. Когда-то с Дыминским мы говорили на этапе Евро-2012, убеждали его присоединиться к строительству нового стадиона. Из этого ничего не вышло, построили новый стадион. Тогда "Карпаты" должны были играть на новом стадионе – тоже не получилось. С Коломойским я последний раз разговаривал в 2012-м, мы обсуждали чемпионат Европы по баскетболу, коротко о футболе.

Они не приезжают, не звонят. Их трогать я не намерен. С ними поговоришь, потом еще проблемы будешь иметь", – сказал Садовый.