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Буяльский про свой гол Ворскле: Не спорю, мяч срезался. Хороший пас даром не пропадет

Премьер-лига
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Хавбек не скрывает, что забил случайный гол

Буяльский про свой гол Ворскле: Не спорю, мяч срезался. Хороший пас даром не пропадет
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как он забил гол в матче 19-го утра УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

"Не спорю - мяч срезался. Я сначала хотел сделать низом передачу на Русина видел, что он врывался. Но мяч подпрыгнул и.... Как говорят, хороший пас даром не пропадет", - сказал Буяльский.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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