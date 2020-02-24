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Буяльский про свой гол Ворскле: Не спорю, мяч срезался. Хороший пас даром не пропадет
Хавбек не скрывает, что забил случайный гол
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как он забил гол в матче 19-го утра УПЛ с "Ворсклой" (2:1).
"Не спорю - мяч срезался. Я сначала хотел сделать низом передачу на Русина видел, что он врывался. Но мяч подпрыгнул и.... Как говорят, хороший пас даром не пропадет", - сказал Буяльский.
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