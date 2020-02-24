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Кравченко: Днепр-1 будет добавлять и прогрессировать от матча к матчу

Премьер-лига
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Капитан Днепра-1 рассказал о матче с Карпатами

Кравченко: Днепр-1 будет добавлять и прогрессировать от матча к матчу
Новина українською

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко подвел итоги матча 19-го тура УПЛ с "Карпатами" (1:1).

- Сергей, что скажешь в целом по результату игры? Чем довольны, чем нет?

- Думаю, что результат сегодня был более или менее закономерный. Мы скажем, что наша команда была ближе к победе, а львовяне скажут, что у них было больше шансов на успех, особенно при счете 1: 0, но, считаю, что этот счет не устроил обе команды. И "Карпаты" на дне турнирной таблицы, и имели желание при своих болельщиках покинуть это место, и я надеюсь, что львовяне решат все свои проблемы, ведь "Карпаты" - это бренд и имя в украинском футболе, поэтому верю, что у них все будет хорошо. Но и мы боремся за первую шестерку, поэтому хотелось победы, однако не дотянули. Хотя конец игры было за нами - были полумоменты, стандарты, прострелы, но, к сожалению, ничего из них выжать не сумели.

- У днепрян много новичков, насколько они уже адаптировались к командной игры?

- Пока еще не полностью, ведь прошло еще не так много времени. Да, позади сборы, но кто был после травмы, кто-то только начал тренироваться в общей группе, но, я думаю, что будем добавлять. Убежден, что команда усилилась хорошими исполнителями, и все вместе мы будем прогрессировать от матча к матчу.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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