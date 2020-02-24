Суркис: Динамо финансируется на должном уровне, все выплачивается вовремя

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как он мотивировал команду перед началом нынешнего сезона.

"Я перед стартом сезона решил поговорить с ребятами. Эмоции уже улеглись, ведь прошлый сезон был провальным. Игроки откровенно мне сказали, что готовы к новым свершениям, к борьбе.

Я спрашивал, может быть им чего-то не хватает, может, плохие поля, что-то мешает? Чтобы потом не говорили, мол, не так что-то.

Команда финансируется на должном уровне, все выплачивается вовремя", - сказал Суркис в документальном фильме "Неизвестное "Динамо".