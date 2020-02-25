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Вратарь Десны: Ноготь или волос вне игры? Надо работать над этими поправками

Премьер-лига
(1 голосов)

Ирония по поводу VAR

Вратарь Десны: Ноготь или волос вне игры? Надо работать над этими поправками
Новина українською

Вратарь "Десны" Евгений Паст прокомментировал поражение своей команды на последних минутах в выездном матче с Шахтером (0:1).

Евгений признается, что пропускать на 95 минуте - обидно.

Надеялись, что возьмем очки в этом матче. Тем более игра удавалась. Правда, после выхода на поле Тайсона и Марлоса у "Шахтера" стало больше острых моментов, игра уже пошла у них.

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Отреагировал Евгений и на отмену гола "Десны" системой VAR. Голкипера спросили об отношении к нововведению в украинском футболе.

После этой игры или вообще? После этой игры - не очень.

Но надо вводить, вся Европа этим пользуется. Посмотрим. Там какие-то поправки вводят, когда ноготь или волос вне игры. Надо работать над этими поправками. А так - интересно, интересно.

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В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) VAR
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