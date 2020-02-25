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Хавбек Олимпика заявил о проблеме команды с последними минутами
Не доиграли до конца
Полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук попытался найти объяснение поражению своей команды от ФК "Львов" (0:1).
Андрей считает, что олимпийцы слишком быстро подумали о завершении игры.
Что тут говорить ...У нас существует проблема последних минут. Мы не можем в отдельных эпизодах себя преодолеть и доиграть до конца.
Команда не выполнила задачу тренера. Проиграли много борьбы на всех участках поля. Если в первом тайме хоть что-то создавали, то вторая половина встречи - полный провал.
Кравчук убежден, что "Олимпик" не поступался сопернику в желании к победе.
Были хорошо готовы физически, но чего-то не хватило, сам не знаю ...Хотелось бы больше агрессии в атаке. Тренер требует от нас агрессивной прессинга, он нам не удался.
Львовяне хорошо цеплялись за мяч, а потом начинали свои атаки.
Нельзя вешать нос. Мы должны двигаться вперед через тренировки к следующему матчу. Это только первая игра. Нужно собраться и доказать, что мы - олимпийцы, мы сильны. Даже сегодня, несмотря на провальную игру, у нас были моменты. Просто иногда этого мало, нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.