Хавбек Олимпика заявил о проблеме команды с последними минутами

Полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук попытался найти объяснение поражению своей команды от ФК "Львов" (0:1).

Андрей считает, что олимпийцы слишком быстро подумали о завершении игры.

Что тут говорить ...У нас существует проблема последних минут. Мы не можем в отдельных эпизодах себя преодолеть и доиграть до конца.

Команда не выполнила задачу тренера. Проиграли много борьбы на всех участках поля. Если в первом тайме хоть что-то создавали, то вторая половина встречи - полный провал.