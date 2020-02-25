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Матузалем вспомнил свои размышления перед "голом скорпиона"

Премьер-лига
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Когда к нему летел мяч после паса Белика

Матузалем вспомнил свои размышления перед "голом скорпиона"
Новина українською

Бразилец Франселино Матузалем, в прошлом игрок "Шахтера", в в интервью испанскому "El Periodico de Aragon" вспомнил свой легендарный "гол скорпиона", который забил в ворота "Севильи" (поражение "горняков" 2:3 в 1/8 Кубка УЕФА сезона 2006/2007).

Экс-футболист признается, что помнит этот момент, словно он был вчера.

Мяч пришел с левого фланга, но я уже сделал шаг вперед, а потому не мог откликнуться на пас так, как хотел.

Помню, как подумал: "А ну посмотрим, что будет"? И совершил этот маневр. Это было впечатляюще.

Хотя, в итоге, гол не стал столь важным, как мяч Палопа на последних секундах. Может, я недостаточно эгоистичен (смеется).

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Франселино спросили о лучших воспоминаниях из Лиги чемпионов.

Они разные. Это игры в Лиге чемпионов за "Шахтер", золотые дни в "Лацио", а еще один из самых красивых голов в моей карьере. Тот, который я забил "Осасуне" правой ногой после фантастического паса от Пабло Аймара.

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В статье: Алексей Белик Матузалем Андрес Палоп Шахтер (Донецк) Севилья (Испания)
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Источник:
sport.ua

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