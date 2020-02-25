Дмитрий Хомченовский: о юбилейном матче, состриженной шевелюре, работе с Виктором Скрипником и системе VAR

Свои турнирные притязания после зимней паузы в чемпионате луганская команда менять не намерена. Задача у "Зари" все та же – занять одно из призовых мест в итоговой таблице Премьер-лиги. После выездной победы над "Мариуполем" в стартовом поединке весенней части сезона у каждого из подопечных Виктора Скрипника настроение было приподнятым. Одному же из участников матча, полузащитнику луганчан Дмитрию Хомченовскому, положительных эмоций добавил еще один, дополнительный факт: матч в Мариуполе стал для него юбилейным, 150-м в украинской Премьер-лиге. Это стало отличным поводом для интервью, которое он дал корреспонденту UA-Футбол.

- Учет количества сыгранных вами матчей ведете? - интересуюсь у 29-летнего футболиста.

- Если честно, то нет. У нас в клубе этими подсчетами занимается пресс-атташе Павел Козырев. В канун той или другой игры он всегда всем напоминает о намечающемся юбилее. А так, думаю, у нас мало кто за этим следит.

- Юбилейное количество – 150 поединков считаете серьезным показателем?

- Не могу сказать, что прямо уж таким серьезным. Однако цифра неплохая, конечно же. И мне хочется, чтобы она увеличивалась с каждым туром. Хотя главное для меня заключается не в каких-то личных показателях, а в том, чтобы приносить пользу команде.

- С того момента, как вы дебютировали в высшей лиге, прошло уже почти десять лет. Первый матч в элите из памяти стерся?

- Думаю, да. Тяжело уже вспомнить – разве что зайти в интернет и там посмотреть. Знаю точно, что это было в матче за "Кривбасс". Может быть, в игре против "Металлиста" в Харькове. Хотя нет – на выезде с "Оболонью". Та игра завершилась вничью, 1:1.

- Если не ошибаюсь, в "Кривбасс" вы были делегированы донецким "Олимпиком" на правах аренды?

- Совершенно верно. Сначала тренировался с первой командой, однако тогда были тяжелые времена для "Кривбасса". Я остался в Кривом Роге, но в дубле. А уже спустя какое-то время меня перевели в главную команду, в составе которой я и дебютировал.

- Судьба распорядилась таким образом, что в "Олимпик" вы больше не вернулись. Рады, что за время вашего отсутствия ваш бывший клуб проторил себе путь в Премьер-лигу?

- Конечно же, рад. В этом клубе я прошел хорошую школу, он дал мне путевку в большой футбол. Желаю "Олимпику" только всего самого наилучшего!

- Ставший своего рода стартовой площадкой для вашего перехода на более высокий уровень "Кривбасс" в сезоне-2010/11 был боевитым коллективом. Из пребывания в нем многое для себя почерпнули?

- Честно говоря, сейчас тяжело об этом говорить, ведь столько времени прошло! Трудно вспомнить. Думаю, что определенного опыта в "Кривбассе" я набрался, так как играть тогда в этой команде было за счастье. Попасть сразу из дубля на такой уровень – это дорогого стоит!

- С кем-либо из того состава до сих пор общаетесь?

- Давно уже ни с кем не общаюсь. Не потому что что-то случалось. Нет. Дело в другом: даже не знаю, кто где. Судьба всех нас по разным клубам и странам за эти годы разбросала.

- Многим болельщикам, кто следил за вашими выступлениями в "Кривбассе" и "Заре", хорошо запомнилась ваша длинная шевелюра. Давно с ней расстались?

- Ха-ха-ха! Да уж, было такое. Сейчас в "Заре" меня часто "травят" по поводу моей прежней прически: мол, что это было "не очень". Ха-ха-ха-ха (протяжно смеется). Еще как в Испанию переехал играть – там ее и состриг (улыбается).

- В "Зарю" вы вернулись полтора года назад, после трехлетнего отсутствия в Украине. Зарубежные вояжи за это время не утомили?

- Не могу сказать, что утомили. Были варианты остаться за границей, но я захотел вернуться. Тем более, в "Зарю". Когда появился такой шанс, то я даже и не раздумывал.

- О поговорке "В гостях хорошо, а дома лучше" вдали от родины часто вспоминали?

- Безусловно, скучал за всем и всеми - в частности, по родным, друзьям и близким. И поговорка эта, что называется, в самую точку! Особенно когда находишься за границей долгое время. Вспоминал ее, конечно же. Но признаюсь: в то же время был там счастлив.

- Если предположить, что у вас вновь возникнет возможность годик-другой поиграть за границей, новый вызов примете столь же смело?

- Вообще-то я всегда именно так и принимаю решения, особо на долго их не оттягивая. Полагаю, что появись такой шанс снова, было бы точно так же. Хотя, конечно, смотря в какой период времени все это случилось бы.

- В нынешнем сезоне "Заря" демонстрирует уверенную игру, являясь одним из главных претендентов на медали. Этот факт подхлестывает или давит психологически?

- Конечно же, подхлестывает. Но мы стараемся не летать в облаках, и больше думаем не о том, что делают другие команды и каково их турнирное положение, а сосредотачиваемся на себе и своих делах. Хотя и психология в футболе тоже очень важна.

- Зимние сборы дались вам легко?

- Сборы – это само по себе нелегко. Особенно первая их часть. А вот вторая, когда ты уже готов физически, полегче дается. Я бы сказал, больше тяжело морально. Как правило, наиболее непросто даются последние дни. Они во время сбора самые тяжелые.

- Как считаете, за счет чего удалось взять верх в стартовом матче весенней части сезона над "Мариуполем"?

- Одну составляющую сложно назвать. В этом матче все было важно, особенно если учесть игру на тяжелом от влаги поле. Мы сделали чуть больше для победы, чем "Мариуполь". Но как бы там ни было, а с этой командой нам всегда тяжело играть.

- Ожидали, что игра будет непростой?

- Каждый матч не из легких. Но игра в Мариуполе стала еще тяжелей, ведь как я уже сказал, играть пришлось на вязком поле. В таких условиях, как вы понимаете, на первый план выходит борьба.

- В минувшем туре в украинском футболе появилось новшество – VAR. Каково ваше мнение по поводу его применения?

- Я думал об этом, но так пока и не решил для себя - хорошо это или плохо. Все потому, что когда VAR в твою пользу, то это хорошо, а когда против, то наоборот (улыбается). Вот поэтому и тяжело определиться.

- Контакт с Виктором Скрипником после его появления на тренерском мостике команда быстро установила?

- Мы сразу поняли что от нас хотят, и с первого дня совместной работы он вселил в нас эту идею и уверенность в ней и в себя. Хотя, конечно, сразу тяжело познакомиться: в ходе работы он узнавал нас, а мы его.

- Какие-то интересные новшества в процесс подготовки к матчу и в поведение футболистов в быту обладающий европейским менталитетом главный тренер применяет?

- Дайте подумать. Ну, наверное, ничего такого, что бы я мог вам рассказать. Все тоже самое, что мы все до этого видели в нашем рабочем процессе.

- Может быть, предусмотрены запреты на игру в карты, употребление пива?

- По поводу алкоголя, естественно, существует запрет. Хотя мы и без него сами все прекрасно понимаем! Ну а по поводу карт, то с этим вроде никаких проблем по части запретов нет.

- "Заря" сейчас на виду. Стало быть, ее игрокам выпадает возможность обратить на себя внимание со стороны тренерского штаба национальной сборной. О возвращении в список ее кандидатов наверняка и вы мечтаете?

- Сейчас наша сборная играет в футбол, который всем нравится. Думаю, что и самим футболистам. Что же касается ответа на ваш вопрос, то лукавить не буду: о сборной мечтают все.