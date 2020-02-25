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Нападающий ФК Львов назвал три требования Егише Меликяна

Премьер-лига
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Нападающий ФК Львов назвал три требования Егише Меликяна
Новина українською

Форвард ФК "Львов" Ярослав Богунов, который забил победный гол в ворота "Олимпика" (1:0), рассказал о задачах команды и требованиях главного тренера.

Ярослав признает, что у каждого игрока команды есть свои отдельные задачи.

"Но мы делаем общее дело. Поэтому результаты команды - главное. А все остальные пусть каждый себе сам думает", - говорит нападающий.

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От футболистов коуч Егише Меликян требует трех вещей:

Это дисциплина, хорошая тактическая подготовка и самоотдача.

Рассказал Ярослав и о бразильцев в команде.

Не сказал бы, что у нас мало свежей крови. Есть баланс. Мы с бразильцами очень хорошо общаемся как на поле, так и вне его.

А цель нашей команды - максимальный результат в 3 последних матчах.

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В статье: ФК Львов Ярослав Богунов Егише Меликян
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