Нападающий ФК Львов назвал три требования Егише Меликяна

Форвард ФК "Львов" Ярослав Богунов, который забил победный гол в ворота "Олимпика" (1:0), рассказал о задачах команды и требованиях главного тренера.

Ярослав признает, что у каждого игрока команды есть свои отдельные задачи.

"Но мы делаем общее дело. Поэтому результаты команды - главное. А все остальные пусть каждый себе сам думает", - говорит нападающий.

От футболистов коуч Егише Меликян требует трех вещей:

Это дисциплина, хорошая тактическая подготовка и самоотдача.

Рассказал Ярослав и о бразильцев в команде.