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Нападающий ФК Львов назвал три требования Егише Меликяна
Форвард ФК "Львов" Ярослав Богунов, который забил победный гол в ворота "Олимпика" (1:0), рассказал о задачах команды и требованиях главного тренера.
Ярослав признает, что у каждого игрока команды есть свои отдельные задачи.
"Но мы делаем общее дело. Поэтому результаты команды - главное. А все остальные пусть каждый себе сам думает", - говорит нападающий.
От футболистов коуч Егише Меликян требует трех вещей:
Это дисциплина, хорошая тактическая подготовка и самоотдача.
Рассказал Ярослав и о бразильцев в команде.
Не сказал бы, что у нас мало свежей крови. Есть баланс. Мы с бразильцами очень хорошо общаемся как на поле, так и вне его.
А цель нашей команды - максимальный результат в 3 последних матчах.