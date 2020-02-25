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Вице-президент Ворсклы оценил турнирные возможности команды

Премьер-лига
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До завершения чемпионата

Вице-президент Ворсклы оценил турнирные возможности команды
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Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак убежден, что главная команда клуба способна сохранить прописку в УПЛ.

Главное, по мнению господина Лысака, вылезти из той ямы, в которую попали.

Я верю в ребят. Если они поборются, то мы сможем занять и 8, и 7, и любое место. Нужно верить и работать. Это единственный залог успеха.

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Дай Бог, чтобы все складывалось, как в матче с "Динамо". Спасибо футболистам за их отдачу на футбольном поле.

Представитель менеджмента уверяет, что команда хорошо укомплектована.

"Мы в активном диалоге с главным тренером. Думаю, выполнили все его пожелания. Теперь на очереди - результаты", - сказал Лысак.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Олег Лысак
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