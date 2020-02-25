Вице-президент Ворсклы оценил турнирные возможности команды

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак убежден, что главная команда клуба способна сохранить прописку в УПЛ.

Главное, по мнению господина Лысака, вылезти из той ямы, в которую попали.

Я верю в ребят. Если они поборются, то мы сможем занять и 8, и 7, и любое место. Нужно верить и работать. Это единственный залог успеха.

Дай Бог, чтобы все складывалось, как в матче с "Динамо". Спасибо футболистам за их отдачу на футбольном поле.

Представитель менеджмента уверяет, что команда хорошо укомплектована.

"Мы в активном диалоге с главным тренером. Думаю, выполнили все его пожелания. Теперь на очереди - результаты", - сказал Лысак.