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Наставник Динамо U-19: Перестраивались так, как не все взрослые команды умеют

Премьер-лига
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Наставник Динамо U-19: Перестраивались так, как не все взрослые команды умеют
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Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк выделил наиболее яркие матчи своей команды.

За эмоциями и напряжением, считает коуч, отдельно стоит матч с "Шахтером" за чемпионство.

А что касается Юношеской лиги УЕФА, то самая яркая игра была с туринским "Ювентусом": мы хорошо подготовились - и ребята выполнили все, о чем мы договаривались. С первых и до последних минут матча показывали зрелищную игру, которая не могла не понравиться зрителям. Кстати, атмосфера и поддержка трибун на матче потрясающими: 11 000 болельщиков собралось.

В играх с "Андерлехтом", "Шахтером", греческим ПАОКом, "Септември" на выезде мы пропускали первыми. И то, как команда перестраивалась в ходе игры, чтобы переломить ход встречи в свою пользу и получить положительный результат, показывает, что мы на правильном пути. Не все взрослые команды могут это сделать.

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Очень важен для молодых игроков перерыв. Часто у футболистов нет понимания, что именно нужно поменять, как перестраиваться и действовать при изменении тактики соперником, когда не работают наши схемы. Важно донести ребятам идею, как и в чем можно улучшить игру. Все эти матчи в этом показательны: мы перестраивались и выигрывали их, поэтому неудивительно, что эмоции были сильные.

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В статье: Игорь Костюк Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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