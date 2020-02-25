Лучший футболист 19-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Вот и закончилась зимняя пауза в украинском футболе, на радость болельщикам, которые долго ждали этого момента. Несмотря на длительный перерыв, времени на раскачку у команд нет – любая ошибка может оказаться решающей. В самом разгаре борьба за второе место, за попадание в шестерку и за выживание – потому игры с самого начала были крайне напряженными.

И конечно же, нашлись у этих противостояний и свои герои.

О которых мы и хотим поговорить.

Путем голосования в нашем telegram-канале, была сформирована тройка номинантов.

3-е место – Евгений Смирный ("Колос")

"Колос" решил стартовать после паузы с места в карьер и закрепиться на шестом месте в турнирной таблице. И успех пришел, даже несмотря на сильного соперника из числа борцов за еврокубки. Главным творцом победы стал Евгений Смирный. Полузащитник коллектива из Ковалевки сначала распечатал Юрия Панькива дальним ударом, а потом принес своей команде три очка на последних секундах встречи. Хороший старт второго круга для игрока и клуба.

2-е место – Марлос ("Шахтер")

Матч с "Десной" получился для "Шахтера" крайне сложным, даже сложнее, чем игра с "Бенфикой" в Лиге Европы. Соперник доставил немало проблем подопечным Луиша Каштру, с первых минут начав обстреливать ворота 18-летнего Анатолия Трубина. Если бы не VAR, результат мог быть совсем другим. Но в итоге все решило исполнительское мастерство Марлоса, который сам создал острый момент у ворот соперника и сам же эффектно завершил атаку. Сложные три очка в копилку "горняков".

1-е место – Беньямин Вербич ("Динамо")

Еще задолго до игры было понятно, что с "Ворсклой" будет тяжело. Пустые трибуны и отсутствие лучшего игрока в лице Викторы Цыганкова обещали "Динамо" большие проблемы. Но героем столицы стал Беньямин Вербич. Именно словенец взвалил на свои плечи бремя лидерства и начал рвать оборону соперника. Футболист киевлян бил по воротам чаще всех, да еще и успевал моменты партнерам создавать. И шикарний победный гол в добавленное время выглядит как высшая справедливость и вознаграждение за старание после такого матча.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 19-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Беньямин Вербич!

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