Премьер-лига
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Составлен календарь УПЛ после разделения на "шестерки"
Впереди еще 13 туров
Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка Второго этапа чемпионата в Украинской Премьер-Лиге.
Напомним, что речь идет о разделении всех 12 команд на две группы: верхнюю и нижнюю "шестерки".
В "шестерках" команды проведут 10 матчей.
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Поскольку не известно, кто какое место займет, то в календаре указаны только места команд по итогам будущего 22 тура (7-8 марта).
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Источник:УПЛ
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