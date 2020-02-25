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Составлен календарь УПЛ после разделения на "шестерки"

Премьер-лига
(2 голосов)

Впереди еще 13 туров

Составлен календарь УПЛ после разделения на "шестерки"
Новина українською

Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка Второго этапа чемпионата в Украинской Премьер-Лиге.

Напомним, что речь идет о разделении всех 12 команд на две группы: верхнюю и нижнюю "шестерки".

В "шестерках" команды проведут 10 матчей.

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Поскольку не известно, кто какое место займет, то в календаре указаны только места команд по итогам будущего 22 тура (7-8 марта).

Составлен календарь УПЛ после разделения на "шестерки" - изображение 1
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В статье: жеребьевка УПЛ
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Источник:
УПЛ

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