Составлен календарь УПЛ после разделения на "шестерки"

Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка Второго этапа чемпионата в Украинской Премьер-Лиге.

Напомним, что речь идет о разделении всех 12 команд на две группы: верхнюю и нижнюю "шестерки".

В "шестерках" команды проведут 10 матчей.

Поскольку не известно, кто какое место займет, то в календаре указаны только места команд по итогам будущего 22 тура (7-8 марта).