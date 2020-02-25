Сравнение Десны с Атлетико, изъян Динамо, разочарование Гомесом. Эксперты о 19-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы, "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек анализируют матчи первого в 2020-м году тура УПЛ, по итогам которого в верхней части турнирной таблицы все остались на своих места, а "Мариуполь" уступил место в первой шестерке "Колосу".

"Мариуполь" - "Заря" 1:2

Александр Севидов: У команд были разные философии. "Заря" старалась играть в свой футбол, который мы видели в осенней части сезона. Может не все получилось, и винной тому тяжелый болотистый газон, на котором всегда легче разрушать, чем техничным командам созидать. "Мариуполь" старался играть за счет длинных передач, где выделялся Яворский, обладающий умением сделать первый длинный пас с обострением. Затем впереди завязывалась борьба, которую часто выигрывали мариупольцы.

Первые сумбурные минуты поединка, где команды пытались овладеть ситуацией, переросли в небольшое преимущество "Зари", которая хоть и не создала много моментов, но давление на ворота хозяев оказывала. Все развернулось во втором тайме. Гости склонили чашу весом в свою пользу в течение пятиминутки, забив два мяча. Подопечные Скрипника в тот момент доминировали на поле. Однако затем расслабилась, допустили непростительную ошибку в виде поперечной передачи, которую азовцы перехватили и сократили счет. Мишнев в этом моменте сыграл здорово, протащил мяч до штрафной и положил в угол. Он выполняет колоссальный объем работы и очень хорошо смотрится.

Нельзя сказать, что результат не справедлив. Может в какой-то степени "Заре" улыбнулась удача, когда в конце Чоботенко с пяти метров не забил. Может это удача, что игрока подвело мастерство, хотя такие моменты нужно реализовывать, и 2:2 был бы более логичным результатом. Также нужно сказать о неудачной игре вратаря хозяев, когда он после удара Леднева со штрафного пропустил курьезный гол. Мяч на его совести.

Несмотря на победу, нельзя не отметить проблемы обороны луганчан. Для команды, претендующей на второе место, не позволительно разрешать сопернику создавать много опасных моментов. В этом компоненте есть еще над чем работать.

"Динамо" - "Ворскла" 2:1

Александр Севидов: Счастье "Ворсклы" было рядом. Так можно охарактеризовать поражения полтавчан. Не хватило буквально трех минут, чтобы вырвать почетную и заслуженную своей отверженной игрой ничью. "Динамо" добыло победу на ленточке. О чем это говорит? Что команды подравнялись, и лишь "Шахтер" стоит особняком от остальных.

В первом тайме хоть и небольшое преимущество было за киевлянами, но ничего особенного кроме момента у Миколенко, они не создали. Таким же опасным моментом, приближенным к голевому, ответили полтавчане, когда после прострела Кулач мог открыть счет.

Динамовцы во второй половине после забитого мяча сбросили скорость и начали показывать какой-то академизм. И тут закралось сомнение. А смогут ли хозяева выиграть матч? Выиграли, с большой долей везения, правда, где-то заслужили эту победу.

"Ворскла" предстала совсем другой командой, чем та, которую мы видели осенью. Если сравнить поединок в Полтаве, где "Ворскла" проиграла 0:5, проявив безвольность, с нынешнем, то играли два разных коллектива. С такой симпатичной и достойной игрой они не должны находиться на предпоследнем месте. Команда играла раскрепощено, гнула свою линию, старалась не отсиживаться сзади, а думала об атакующих действиях. Даже при счете 1:1, они не прижимались к своим воротам, встречали динамовцев высоко.

Бросилось в глаза то, что у динамовцев был большой разрыв между линиями. Если осуществляли хороший переход из обороны в атаку, то плохой переход из атаки в оборону. Линия полузащиты не успевала помогать защитникам, поэтому образовывался разрыв.

Победа "Динамо" не впечатлила. Показали не тот уровень, которого ожидали. Даже на классе уже не удается добыть легкую и непринужденную викторию. А "Ворскла" если сохранит в своей игре такой позитив, то сможет отстоять место в УПЛ. За этот матч подопечные Максимова заслужили комплименты.

"Александрия" - "Колос" 1:2

Сергей Шебек: Закономерна ли победа коваливцев? Да. Они смогли выжать максимум из того, что создали. Закономерен был бы ничейный результат? Ответ будет таким же утвердительным. "Колос", воспользовавшись неурядицами александрийцев, а это: не возможность заявить нужных игроков, травмы и дисквалификация ведущих футболистов, увез из-под носа хозяев три очка. Отсутствие двух ведущих полузащитников Лучкевича и Ковальца больно аукнулось горожанам. Плюс не смогли сыграть два крайних защитника Мирошниченко и Пашаев, а заодно и Запорожан, что добавило головной боли Владимиру Шарану. В итоге наставнику александрийцев пришлось переводить тихохода Банаду из центральной зоны полузащиты в номинального правого защитника. А Шендрик занял позицию слева в обороне.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но без шансов на забитые голы. Было много борьбы, стыков, а также хватало брака со стороны обеих команд. Типично весенний футбол, малоосмысленный и некомбинационный. В начале второго тайма "Александрия" пропустила гол, но нашла в себе силы завладеть инициативой. Навязали силовой футбол, применяя длинные продольные передачи в расчете, что Ситало зацепится за мяч. И действительно это принесло временный успех. Сравняли счет после классной, но в то же время простой комбинации. Дубра снабдил Ситало хорошим длинным пасом на ход, где нападающий выиграл забег у голкипера, вошел в штрафную, мастерски на замахе положил защитника и забил. Вскоре Довгий мог удвоить счет, и тогда вряд ли гости могли бы мечтать о победе. Но промахнулся.

Ковалевцы выровняли игру, а затем исход матча решил быстроногий и свежий Кожушко, вышедший на замену. Сначала он убежал от Дубры, вышел один на один с вратарем, но Панькив спас, отстрочив поражение. А в концовке матча все тот же Кожушко опять выиграл забег у Банады (вот где нужна скорость!), покатил вдоль штрафной мяч на Смирного, которому оставалось только не промахнуться в пустые ворота. Проблемами в обороне умело воспользовались коваливцы, и это оказалось ключевым фактором, в логичной победе. Хотя могла быть и ничья, которой "Александрия" была бы рада. Но, как мы говорили выше, вмешались непредвиденные обстоятельства.

"Карпаты" - "Днепр-1" 1:1

Александр Севидов: Думаю, такие матчи не могут радовать никого, в первую очередь качеством футбола. Команды на двоих продемонстрировали колоссальный процент брака, а ошибки в центральной зоне привели к взятию ворот. Соперники попеременно владели небольшим территориальным преимуществом, но дивидендов им это не принесло. "Карпаты" старались, выигрывали борьбу, но, к сожалению, обладают скудным мастерством, чтобы выигрывать и подняться в турнирной таблице.

Ожидания от "Днепра-1" были большими. Команда серьезно усилились, но на качестве игры это не отразилось. Самое главное не было скоростных фланговых атак, и сложилось впечатление, что играли без крайних полузащитников. Кто разочаровал, так это Ди Франко. Казалось, что он будет с большим рвением играть против бывших одноклубников. Но ничем не запомнился, в атаке вообще ничего не сделал, хотя в этом компоненте, играя за "Карпаты", выделялся. В целом ничейный результат - закономерный исход.

"Шахтер" - "Десна" 1:0

Александр Севидов: Черниговцы, как всегда, понравились организацией игры в обороне. Традиционно все команды под руководством Рябоконя умеют обороняться, и это его визитная карточка. Такой себе "Атлетико" Мадрид в Украине. Показали сумасшедшую дисциплину. Насколько быстро "Шахтер" может переходить в атаку, настолько быстро игроки "Десны" возвращались в оборону.

Обидное поражение на последних минутах, где в отчаянной атаке "горняки" вырвали победу. Считаю, они были посильнее в этом поединке. Хотя ничейный результат был бы логичным окончанием для северян. Забили гол, отменный из-за VAR. До этого у Филиппова был прекрасный шанс забить.

Хотелось бы отметить, и лишний раз мы в этом убедились, насколько "Шахтер" зависим от Исмаили, Марлоса и Тайсона. Вроде "горняки" с первых минут владели преимуществом, но не хватало нестандартных ходов и нестандартного мышления. И только после выхода бразильцев зрители увидели другие скорости, начали появляться моменты и в конце их усилиями был забит решающий гол.

Понятно, почему их не отпускают. Да, в Украине без этой тройки еще можно как-то протянуть с тем составом, который начинал матч, а вот в еврокубках без них ни куда. Можно сказать, для Чернигова это обидно-закономерный матч, где они достойно играли и могли рассчитывать на ничью. И это было бы в высшей степени справедливо. Но, к сожалению, для черниговцев, "Шахтер" на сегодняшний день лучшая команда в Украине.

"Олимпик" - "Львов" 0:1

Александр Севидов: Игра оказалась пресной и невысокого качества. Команды мало создавали моментов, потому что вся "возня" проходила между штрафными площадями, в борьбе, в стыках и без изюминки – показали типично украинский футбол. И что бросилось в глаза - много брака в передачах. Конечно, разочаровал "Олимпик", который после чемпионства на турецком побережье рассматривался как потенциальный кандидат на попадание в ТОП-6. А ведь в осенней части в адрес подопечных Гомеса, да и ему лично, было сказано много хвалебных слов. Но в этом поединке "олимпийцы" ни чем не отличались от львовян, которые сыграли более дисциплинированно и вышли, как на последний бой - с желанием победить. И были за это вознаграждены. Даже бразильцы отходили назад пахать на оборону, что раньше не наблюдалось, ни в предыдущих матчах, ни при других наставниках. Самое главное - Меликян привил команде игровую дисциплину, что много значит в футболе. Конечно, закономерным результатом была бы ничья, ибо две равные команды не наиграли на победу, не дали ничего создать друг другу. Но "Львов" сделал хороший задел, чтобы уйти от опасной гонки за выживание.