Денис Фаворов: Такой первый опыт VAR, обидно проигрывать на последних минутах

Капитан "Десны" Денис Фаворов прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.

"Обидно проигрывать на последних минутах. Забили гол, но было вне игры, как я понял. Такой первый опыт VAR.

Не сразу поняли, почему стоим. Оказывается, смотрели повтор", – сказал Фаворов.

Отметим, что после 19-ти туров "Десна" расположилась на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.