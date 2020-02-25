  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Фаворов: Такой первый опыт VAR, обидно проигрывать на последних минутах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Фаворов: Такой первый опыт VAR, обидно проигрывать на последних минутах

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна упиралась до последнего

Денис Фаворов: Такой первый опыт VAR, обидно проигрывать на последних минутах
Новина українською

Капитан "Десны" Денис Фаворов прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.

"Обидно проигрывать на последних минутах. Забили гол, но было вне игры, как я понял. Такой первый опыт VAR.

Не сразу поняли, почему стоим. Оказывается, смотрели повтор", – сказал Фаворов.

Отметим, что после 19-ти туров "Десна" расположилась на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Денис Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Espreso.TV

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...