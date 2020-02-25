Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Фаворов: Такой первый опыт VAR, обидно проигрывать на последних минутах
Десна упиралась до последнего
Капитан "Десны" Денис Фаворов прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.
"Обидно проигрывать на последних минутах. Забили гол, но было вне игры, как я понял. Такой первый опыт VAR.
Не сразу поняли, почему стоим. Оказывается, смотрели повтор", – сказал Фаворов.
Отметим, что после 19-ти туров "Десна" расположилась на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Espreso.TV
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...