Богданов: Все мысли Колоса сосредоточены на первой шестерке

Новичок "Колоса" Андрей Богданов рассказал о премьерной игре в новой команде с "Александрией" (2:1), адаптации в коллективе и разрыве отношений с "Десной".

— Андрей, в первом весеннем матче "Колос" обыграл на выезде "Александрию". Ваша команда заслуженно получила в турнирную копилку три очка?

— Если мы выиграли, значит, заслужили эти три очка. Матч получился достаточно тяжелым. "Александрия" ведь играла дома и тоже хотела заработать победу. По игре, возможно, более справедливой должны была быть ничья, но мы в концовке забили гол, и в итоге добыли для нас очень важную победу на пути к решению своих задач.

— Ничья в "Александрии" устроила бы "Колос" перед началом этого матча?

— Не знаю, устроила или нет. Но мы играли на победу, несмотря на выездной статус матча. Тренеры настраивали нас на три очка, потому что, когда думаешь о ничьей, обязательно проиграешь.

— Для вас это был дебют в составе "Колоса". Волновались?

— Абсолютно нет.

— Как приняла новая команда, партнеры?

— Отлично. В "Колосе" отличный коллектив, все хорошие ребята, никаких проблем не было, потому что знаком был почти со всеми футболистами.

— С кем из предыдущих своих тренеров могли бы сравнить Руслана Костышина?

— Каждый тренер индивидуален, у каждого свои "фишки". Не хочу сравнивать Руслана Владимировича с другими наставниками. Но скажу, что с ним работается очень комфортно и легко.

— Какие у него требования на поле к Андрею Богданову?

— Есть определенные требования и задачи, которые должны выполняться. Но пусть это останется на нашей "кухне".

— Позади зимние сборы. "Колос" хорошо подготовился к решающей фазе чемпионата?

— Думаю, что мы готовы к оставшимся матчам чемпионата. Сборы сборами, там можно быть лучшими и у всех выигрывать. Но только сезон покажет, качественно ли мы подготовились к играм.

— Закрепиться в "шестерке", учитывая сложный календарь следующих матчей для "Колоса", реально?

— Сейчас все наши мысли сосредоточены на этой задаче. И мы будем цепляться за этот шанс до последнего.

— Матч против бывшей команды — "Десны" — будут для вас принципиальными?

— Если мы попадем в "шестерку", то, безусловно, игры с черниговцами будут для меня потом самыми принципиальными. Но сейчас рано об этом говорить. Десна уже в "шестерке", а нам нужно решать свои задачи.

— Не жалеете, что расстались с командой Александра Рябоконя?

— Это уже в прошлом. Сейчас я игрок "Колоса" и доволен тем, в какой команде. Что касается "Десны", то мы расстались по обоюдному согласию сторон.