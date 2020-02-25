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Богданов: Все мысли Колоса сосредоточены на первой шестерке
Футболист дебютировал в составе своей новой команде
Новичок "Колоса" Андрей Богданов рассказал о премьерной игре в новой команде с "Александрией" (2:1), адаптации в коллективе и разрыве отношений с "Десной".
— Андрей, в первом весеннем матче "Колос" обыграл на выезде "Александрию". Ваша команда заслуженно получила в турнирную копилку три очка?
— Если мы выиграли, значит, заслужили эти три очка. Матч получился достаточно тяжелым. "Александрия" ведь играла дома и тоже хотела заработать победу. По игре, возможно, более справедливой должны была быть ничья, но мы в концовке забили гол, и в итоге добыли для нас очень важную победу на пути к решению своих задач.
— Ничья в "Александрии" устроила бы "Колос" перед началом этого матча?
— Не знаю, устроила или нет. Но мы играли на победу, несмотря на выездной статус матча. Тренеры настраивали нас на три очка, потому что, когда думаешь о ничьей, обязательно проиграешь.
— Для вас это был дебют в составе "Колоса". Волновались?
— Абсолютно нет.
— Как приняла новая команда, партнеры?
— Отлично. В "Колосе" отличный коллектив, все хорошие ребята, никаких проблем не было, потому что знаком был почти со всеми футболистами.
— С кем из предыдущих своих тренеров могли бы сравнить Руслана Костышина?
— Каждый тренер индивидуален, у каждого свои "фишки". Не хочу сравнивать Руслана Владимировича с другими наставниками. Но скажу, что с ним работается очень комфортно и легко.
— Какие у него требования на поле к Андрею Богданову?
— Есть определенные требования и задачи, которые должны выполняться. Но пусть это останется на нашей "кухне".
— Позади зимние сборы. "Колос" хорошо подготовился к решающей фазе чемпионата?
— Думаю, что мы готовы к оставшимся матчам чемпионата. Сборы сборами, там можно быть лучшими и у всех выигрывать. Но только сезон покажет, качественно ли мы подготовились к играм.
— Закрепиться в "шестерке", учитывая сложный календарь следующих матчей для "Колоса", реально?
— Сейчас все наши мысли сосредоточены на этой задаче. И мы будем цепляться за этот шанс до последнего.
— Матч против бывшей команды — "Десны" — будут для вас принципиальными?
— Если мы попадем в "шестерку", то, безусловно, игры с черниговцами будут для меня потом самыми принципиальными. Но сейчас рано об этом говорить. Десна уже в "шестерке", а нам нужно решать свои задачи.
— Не жалеете, что расстались с командой Александра Рябоконя?
— Это уже в прошлом. Сейчас я игрок "Колоса" и доволен тем, в какой команде. Что касается "Десны", то мы расстались по обоюдному согласию сторон.