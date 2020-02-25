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Балашов: Не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря

Премьер-лига
(1 голосов)

Сборы - это одно, а чемпионат - другое

Балашов: Не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.

"Сборы – это одно, а чемпионат – другое. Мы не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря.

Чемпионат – это совершенно другое. Вышли и проиграли", – сказал Балашов.

Напомним, что после 19-ти туров "Олимпик" расположился на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Виталий Балашов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
25.02.2020 в 18:02
У вас 9 перевернулась
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