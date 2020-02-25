Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балашов: Не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря
Сборы - это одно, а чемпионат - другое
Полузащитник "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.
"Сборы – это одно, а чемпионат – другое. Мы не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря.
Чемпионат – это совершенно другое. Вышли и проиграли", – сказал Балашов.
Напомним, что после 19-ти туров "Олимпик" расположился на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
octavi4 (Warszawa)
25.02.2020 в 18:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...