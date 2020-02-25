Балашов: Не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря

Полузащитник "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.

"Сборы – это одно, а чемпионат – другое. Мы не обращаем внимание, что мы – чемпионы какого-то Средиземного моря.

Чемпионат – это совершенно другое. Вышли и проиграли", – сказал Балашов.

Напомним, что после 19-ти туров "Олимпик" расположился на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.