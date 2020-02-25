Беседин вернется к тренировкам с Динамо через 8 месяцев

Как стало известно сегодня, Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о дисквалификации форварда киевского "Динамо" Артема Беседина сроком на один год за употребление допинга.

Учитывая, что два месяца игрок уже пропустил (Беседин был отстранен 19-го декабря 2019-го года), и что за два месяца до конца срока дисквалификации он уже сможет тренироваться с командой, без футбола Беседину осталось "отсидеть" восемь месяцев.

Также "Динамо" может оспорить решение УЕФА в CAS (тогда срок дисквалификации может изменится), однако, судя пор всему, киевский клуб не намерен судиться.

Напомним, что нападающий провалил допинг-тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4).