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Беседин вернется к тренировкам с Динамо через 8 месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Два месяца нападающий уже "отсидел"

Беседин вернется к тренировкам с Динамо через 8 месяцев
Новина українською

Как стало известно сегодня, Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о дисквалификации форварда киевского "Динамо" Артема Беседина сроком на один год за употребление допинга.

Учитывая, что два месяца игрок уже пропустил (Беседин был отстранен 19-го декабря 2019-го года), и что за два месяца до конца срока дисквалификации он уже сможет тренироваться с командой, без футбола Беседину осталось "отсидеть" восемь месяцев.

Также "Динамо" может оспорить решение УЕФА в CAS (тогда срок дисквалификации может изменится), однако, судя пор всему, киевский клуб не намерен судиться.

Напомним, что нападающий провалил допинг-тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4).

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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armik (Киев)
25.02.2020 в 19:05
А зачем?
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Инспектор ( )
25.02.2020 в 18:40
Суркис подаст аппеляцию- Динамо не виновато
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Суржику--бій (Краматорск)
25.02.2020 в 17:41
"З огляду на те, що два місяці гравець вже пропустив ..." Пощо цей канцеляризм ? З огляду на те ,що=через те,що два місяці...
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Cerega15 (Kherson)
25.02.2020 в 18:11
Ты бы сначала сам научился писать без ошибок, потом - других тыкать носом.
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