Премьер-лига
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Заря зимой пыталась подписать Гуцуляка
Хавбек просто нарасхват
Новичок "Десны" Андрей Гуцуляк, который перебрался в Чернигов этой зимой из кризисных "Карпат", имел предложения и от других клубов УПЛ.
В игроке также была заинтересована "Заря", однако Андрей после некоторых раздумий выбрал именно "Десну".
Напомним, что зимой за хавбеком также активно охотилась и "Александрия".
Также отметим, что Гуцуляк уже дебютировал за "Десну" в недавнем матче УПЛ с "Шахтером" (0:1) и даже забил гол, который был отменен арбитром после консультации с VAR.
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Источник:.zarya.lg.ua
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