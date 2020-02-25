Заря зимой пыталась подписать Гуцуляка

Новичок "Десны" Андрей Гуцуляк, который перебрался в Чернигов этой зимой из кризисных "Карпат", имел предложения и от других клубов УПЛ.

В игроке также была заинтересована "Заря", однако Андрей после некоторых раздумий выбрал именно "Десну".

Напомним, что зимой за хавбеком также активно охотилась и "Александрия".

Также отметим, что Гуцуляк уже дебютировал за "Десну" в недавнем матче УПЛ с "Шахтером" (0:1) и даже забил гол, который был отменен арбитром после консультации с VAR.