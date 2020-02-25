  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря зимой пыталась подписать Гуцуляка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря зимой пыталась подписать Гуцуляка

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек просто нарасхват

Заря зимой пыталась подписать Гуцуляка
Новина українською

Новичок "Десны" Андрей Гуцуляк, который перебрался в Чернигов этой зимой из кризисных "Карпат", имел предложения и от других клубов УПЛ.

В игроке также была заинтересована "Заря", однако Андрей после некоторых раздумий выбрал именно "Десну".

Напомним, что зимой за хавбеком также активно охотилась и "Александрия".

Также отметим, что Гуцуляк уже дебютировал за "Десну" в недавнем матче УПЛ с "Шахтером" (0:1) и даже забил гол, который был отменен арбитром после консультации с VAR.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
.zarya.lg.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...