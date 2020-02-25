Ящишин: Дыминский может прекратит финансирование Карпат, если клубу не отдадут в аренду землю

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин подробно рассказал о том, как клуб хочет арендовать землю стаиона "Украина", создании "Народной команды", втором инвесторе и переговорах с местной властью.

- Мы не раз заявляли о том, что земельные участки стадиона "Украина" являются ключевым фактором продолжения жизнедеятельности "Карпат": Почетный президент не рассматривает целесообразности дальнейшего финансирования клуба без получения этой земли в долгосрочную льготную аренду. Отмечу: в аренду. Мы не просили подарить нам эту землю. Кроме того, город был защищены огромным количеством разнообразных предохранителей, на случай, если "кто-то хотел там дома строить" или еще что-либо подобное. Напомню для чего нам нужна была эта земля: для того, чтобы на месте существующего неэффективного стадиона создать современный удобный спортивный комплекс с существенной составляющей коммерческой инфраструктуры. Это должен быть первый из элементов так называемого "компенсационного механизма", который позволял бы клубк быть самоокупаемым. В результате, клуба землю не оформили даже под самой чашей стадиона: депутатский корпус нам отказал в этом. К обсуждению вопроса тренировочных полей вообще речь не дошла.

Даже утверждения детального плана территории по стадиону "Прогресс", который, напоминаю, является частной собственностью ООО "КПФ "Карпаты" еще с 2002 года и территория которого зафиксирована в этом ДПТ именно как стадион, а не торговый центр - и то провалили. Зато, депутаты предложили передать корпоративные права, цитирую: "в собственность территориальной общины Львова". Что ж, раз так решили - ладно. Необходимые документы клуб подготовил, однако возник следующий вопрос: непонятно кому именно передавать эти права?

Что делать дальше? Можно, конечно, продолжать эту игру в "пинг-понг" с городским советом, можно искать виновных, но достаточно! Эти маневры могут длиться бесконечно (например с 2006 по 2009 год, когда клуб четыре раза "ходил" корректировать градостроительное обоснование, пока от города не "пришло" "предусмотреть организацию движения между улицами Стуса и Зеленой в подземном варианте"). Я не хочу и не буду этого делать. Хватит воевать, потому что победителя в этой войне не будет. Пока кто-то будет "жевать попкорн" и наблюдать за "красотой игры", пока мы будем заниматься ерундой и разводить демагогию, пока будем доказывать друг другу у кого "грубее" любовь к "Карпат" - самых "Карпат" может не стать, потому что время постоянно уплывает.

Сейчас необходимо оставить все распри в прошлом, наступить на горло собственной чести и просто спасти клуб, который в этом нуждается как никогда. Я готов подписать все необходимые документы о передаче доли управляющей стороны в любой момент. Несмотря на то, что город не хочет или не может принять клуб на содержание, ключевой вопрос на данный момент - поиск нового владельца. Это должен быть человек, который любит футбол и любит или полюбит "Карпаты", который будет продолжать делать то, что последние 20 лет делал Петр Петрович Дыминский. У каждого человека наступает момент, когда он говорит "хватит". Он ранее четко заявлял: "Будет земля в аренде, создадим мощный инвестиционный проект - будет финансирование. В противном случае - нет". Поэтому сейчас, чтобы клуб не умер, мы должны найти инвестора.

- Если предположить, что землю все-таки дадут...

- Нам ее уже не дали, время потеряно. Конечно, напишем заявление на следующую сессию, пока есть шанс и позволяет Закон, мы будем и в дальнейшем убеждать депутатский корпус. Если бы народные избранники не утонули в этом популизме и приняли бы решение об участке чаши, затем о верхние и нижние поля, стадион "Прогресс", мы бы имели инвестиционно-привлекательные аргументы для инвестора, а также, соответственно, и финансирования для клуба. Все об этом слышали и это знали и Андрей Иванович, и депутаты.

- Каким образом должен состояться процесс передачи клуба?

- Компания "Мендил Лимитед", которая владеет 50% уставного капитала клуба, в соответствии с так называемым акционерным соглашением между его участниками, которое дает ей право управлять клубом, поручила мне вести переговоры с целью продажи ее доли за 1 гривну. Согласно акционерному соглашению между двумя участниками Клуба, если один из них желает отстранить свою долю, он сначала должен уведомить об этом другого участника и предложить эти же условия. Если этот другой участник в срок не воспользуется своим правом, то первый может продать свою долю. Предложение было направлено еще в июле прошлого года: время ответа давно истекло, поэтому юридически участник клуба, осуществляющий управление может беспрепятственно продать принадлежащие ему корпоративные права в ООО "КПФ" Карпаты "за 1 гривну любому инвестору (и для этого не нужны "разрешения" от общего собрания участников клуба). В постановлении городского совета указано, что корпоративные права должны быть переданы бесплатно - "простим" эту 1 гривну и будет бесплатно. У меня есть все полномочия и документы, все готово - клуб настроен на переговоры. Предлагаем многим потенциальным инвесторам, контактируем с ними, обращаемся с предложением помочь клубу и дать ему новую жизнь. Если кто-то желает забрать клуб, но не получил официальное письмо-предложение, то мой номер телефона найти не проблема - я на связи круглосуточно.

- Какова ситуация со вторым инвестором, который обладает другими 50% акций клуба?

- На 16 марта запланирован очередные (ежегодные) общее собрание участников клуба, куда приглашены представители обеих компаний - участников клуба. Мы ждем, что представители компании "Крисал Холдингз" появятся и мы сядем за стол переговоров. Проблема в том, что в течение восьми лет такие сборы не происходят из-за отсутствия другой стороны.

- У вас раньше состоялся разговор с городским головой. О чем вы договорились?

- Мы неоднократно общались с Андреем Ивановичем - он прекрасно понимает нашу ситуацию. В перерыве матча "Карпаты" - "Днепр-1", в воскресенье, состоялась, пожалуй, наиболее продуктивная и конструктивная беседа. Это была даже не разговор, а очерченный план действий - Андрей Садовый за столько лет в должности городского головы имеет очень много знакомств и контактов. Он может нам реально помочь в поисках нового инвестора. С другой стороны город может стать участником "Народного команды", о которой много лет назад мечтал Петр Дыминский: путем внесения в нее коммунального имущества - того же стадиона "Украина" и другое. Идея же была какая: по 25% "акций" должны иметь "город", "область", "болельщики" и инвестор. Город и область должны формировать свою долю имущественными вкладами, болельщики (через свою общественную организацию) и инвестор - деньги. К сожалению, эта идея не нашла своего пути. Забывать о ней не стоит, но сейчас создавать такой проект банально некогда. Сейчас нужно просто спасти клуб. Если мы этого не сделаем, то не из чего создавать "Народную команду". Разве что кто-то может пробовать идти по пути создания нового субъекта футболу с подобным брендом, но это уже будут не те "Карпаты". И здесь надо помнить о "правиле трех лет УЕФА": пожалуйста, поиграйте сначала на область, в любителях, затем - вторая лига, потом - первая лига ...

- Хватит клуба финансового потенциала продержаться до конца чемпионата?

- Я уже говорил, что мы перешли в режим жесткой экономии. У нас еще есть определенные ресурсы для содержания клуба, но я пока не вижу как мы "справимся" с аттестацией на следующий сезон, и не могу гарантировать, что ресурсов хватит до конца чемпионата.

- Если в ближайшее время "Карпаты" не найдут инвестора - что дальше?

- Некоторые уже похоронили клуб и поставил крест на нем. Конечно, можно наблюдать за тем, как "Карпаты" медленно умирают. Однако я этого делать не буду. Пока клуб еще жив, я верю в то, что болезнь - излечима, его можно поставить на ноги, дать новую жизнь. Я буду работать для того, чтобы привлечь новых инвесторов и сделаю все, чтобы "Карпаты" существовали.