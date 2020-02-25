Премьер-лига
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Тотовицкий: Да нормально было играть против Шахтера
Хавбек перебрался в Десну из Шахтера этой зимой
Новичок "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о своих ощущениях в матче против своей бывшей команды – Шахтера (0:1).
– Да нормально было играть. Я очень много пропустил, для меня сыграть было счастье.
– Кто в "Десне" больше вас забил "Шахтеру"?
– Даже не знаю.
– Дима Хлебас.
– Да, точно, я забыл.
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Источник:Футбольный формат
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