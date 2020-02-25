Тотовицкий: Да нормально было играть против Шахтера

Новичок "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о своих ощущениях в матче против своей бывшей команды – Шахтера (0:1).

– Да нормально было играть. Я очень много пропустил, для меня сыграть было счастье.

– Кто в "Десне" больше вас забил "Шахтеру"?

– Даже не знаю.

– Дима Хлебас.

– Да, точно, я забыл.