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Тотовицкий: Да нормально было играть против Шахтера

Премьер-лига
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Хавбек перебрался в Десну из Шахтера этой зимой

Тотовицкий: Да нормально было играть против Шахтера
Новина українською

Новичок "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о своих ощущениях в матче против своей бывшей команды – Шахтера (0:1).

– Да нормально было играть. Я очень много пропустил, для меня сыграть было счастье.

– Кто в "Десне" больше вас забил "Шахтеру"?

– Даже не знаю.

– Дима Хлебас.

– Да, точно, я забыл.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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