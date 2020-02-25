Сабо: Не нужно "убивать" Беседина

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о годичной дисквалификации форварда киевлян Артема Беседина за употребление допинга.

- Кто виноват - не знает никто. Возможно, узнаем позже. Если дисквалифицировали на год, значит нашли что-то запрещенное.

Сейчас Артема нужно поддержать всей команде и тренерскому составу. В жизни по-разному бывает. Все ошибаются. Будут знать - это станет уроком. А виновных найдет руководство команды и сделает выводы. Время - врач и для Беседина, и для руководства, и тренерского состава. Пусть Артем работает и поддерживает форму.

Поэтому не нужно "убивать" Беседина. Если он нужен "Динамо", то клуб должен его поддержать, ни в коем случае зарплату не снижать. Пусть работает и поднимается, - сказал Сабо.