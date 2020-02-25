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Евгений Левченко: Год дисквалификации для футболиста - это вечность

Премьер-лига
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Мнение профессионального игрока

Евгений Левченко: Год дисквалификации для футболиста - это вечность
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно годичной дисквалификации форварда "Динамо" Артем Беседина за употребление допинга.

"Год дисквалификации для Беседина, много это или мало? Для футболиста – это вечность", – сказал Левченко.

Напомним, что нападающий провалил допинг-тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4) в середине декабря 2019 года.

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В статье: Евгений Левченко Динамо (Киев) Артем Беседин
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