Евгений Левченко: Год дисквалификации для футболиста - это вечность

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно годичной дисквалификации форварда "Динамо" Артем Беседина за употребление допинга.

"Год дисквалификации для Беседина, много это или мало? Для футболиста – это вечность", – сказал Левченко.

Напомним, что нападающий провалил допинг-тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4) в середине декабря 2019 года.