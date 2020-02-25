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Будковский: Обидно, потому что Шахтеру незаслуженно проиграли
Чернигов упирался до последнего
Форвард "Десны" Филипп Будковский рассказал о поражении своей команды в матче 19-го утра УПЛ с "Шахтером" (0:1).
- Каким было твое задание в игре с "Шахтером"?
- Выйти и цепляться за мяча. В концовке помочь ребятам. Где-то не хватило и в концовке пропустили. Обидно, потому что незаслуженно проиграли.
- Как вас различают с Филипповым?
- Но мы уже привыкли: поворачиваемся оба, а потом уже нам говорят, с кем хотели пообщаться.
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Источник:Футбольный формат
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