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Будковский: Обидно, потому что Шахтеру незаслуженно проиграли

Премьер-лига
(1 голосов)

Чернигов упирался до последнего

Будковский: Обидно, потому что Шахтеру незаслуженно проиграли
Новина українською

Форвард "Десны" Филипп Будковский рассказал о поражении своей команды в матче 19-го утра УПЛ с "Шахтером" (0:1).

- Каким было твое задание в игре с "Шахтером"?

- Выйти и цепляться за мяча. В концовке помочь ребятам. Где-то не хватило и в концовке пропустили. Обидно, потому что незаслуженно проиграли.

- Как вас различают с Филипповым?

- Но мы уже привыкли: поворачиваемся оба, а потом уже нам говорят, с кем хотели пообщаться.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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