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Экс-вратарь Таврии рассказал, как в конце 90-х команда в договорном матче "утопила" Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы вылетели, а форвард тернопольской Нивы так и не забил

Экс-вратарь Таврии рассказал, как в конце 90-х команда в договорном матче "утопила" Черноморец
Новина українською

Экс-вратарь "Таврии" Максим Левицкий рассказал о том, как команда в сезоне 1997/98 помогла "Черноморцу" вылететь из Высшей лиги и договаривалась с тернопольской "Нивой" о голе для форварда тернопольцев.

"В сезоне 1997/98 мы утопили "Черноморец". "Таврия" тоже стояла на вылет, но в последнем туре мы выиграли и в первую лигу отправились моряки. Мы знали, что победим тернопольскую "Ниву".

Задача была позволить забить их грузинскому нападающему. Правда, тренер подошел ко мне и сказал, что меня это не касается. Первый тайм мы играли без всякого сценария. Забили два гола. Надо было помочь забить их форварду.

Он вышел один на один – я потащил. Пробил еще раз – штанга. Наши уже начали расступаться. Народ на трибунах быстро все понял, начал свистеть. Нападающий с удивлением посмотрел на меня. Я развел руками: "Пропускать не буду. Пусть назначат 11-метровый, забьешь с пенальти".

Скосили его в штрафной, свисток арбитра молчит. Еще раз завалили. Арбитр не реагирует. Игроки к нему подходят, а он: "Со мной никто не договаривался – играйте". Так 2:0 и выиграли", – сказал Левицкий.

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В статье: Таврия (Симферополь) Нива (Тернополь) Черноморец (Одесса) Максим Левицкий
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Источник:
champion.com.ua

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Комментарии (2)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
25.02.2020 в 20:48
Уроды млять. И как после этого на стадион ходить? Когда все куплено...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2020 в 20:27
В якій небудь демократичній Білорусі Левицькому виписали б років 5 на нарах.
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