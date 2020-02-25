Экс-вратарь Таврии рассказал, как в конце 90-х команда в договорном матче "утопила" Черноморец

Экс-вратарь "Таврии" Максим Левицкий рассказал о том, как команда в сезоне 1997/98 помогла "Черноморцу" вылететь из Высшей лиги и договаривалась с тернопольской "Нивой" о голе для форварда тернопольцев.

"В сезоне 1997/98 мы утопили "Черноморец". "Таврия" тоже стояла на вылет, но в последнем туре мы выиграли и в первую лигу отправились моряки. Мы знали, что победим тернопольскую "Ниву".

Задача была позволить забить их грузинскому нападающему. Правда, тренер подошел ко мне и сказал, что меня это не касается. Первый тайм мы играли без всякого сценария. Забили два гола. Надо было помочь забить их форварду.

Он вышел один на один – я потащил. Пробил еще раз – штанга. Наши уже начали расступаться. Народ на трибунах быстро все понял, начал свистеть. Нападающий с удивлением посмотрел на меня. Я развел руками: "Пропускать не буду. Пусть назначат 11-метровый, забьешь с пенальти".

Скосили его в штрафной, свисток арбитра молчит. Еще раз завалили. Арбитр не реагирует. Игроки к нему подходят, а он: "Со мной никто не договаривался – играйте". Так 2:0 и выиграли", – сказал Левицкий.