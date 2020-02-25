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Динамо рассматривает вариант с подачей апелляции на дисквалификацию Беседина

Премьер-лига
(1 голосов)

Впрочем, не факт, что она будет подана

Динамо рассматривает вариант с подачей апелляции на дисквалификацию Беседина
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о ситуации с годичной дисквалификацией форварда "Динамо" Артема Беседина за употребление запрещенных препаратов.

Как сообщил Цыганык, "Динамо" вместе с футболистом рассматривает вариант с подачей апелляции на данное решение УЕФА.

По информации источника, один год – не такой уж и серьезный срок дисквалификации, так как уже в октябре игрок может преступить к тренировкам, а в середине декабря – выйти на поле.

В то же время, представители игрока сотрудничали с УЕФА и надеялись на то, что Беседина полностью оправдают.

Поэтому сторона футболиста рассматривает вариант с апелляцией, при подаче которой срок дисквалификации может быть уменьшен на полгода (и еще полгода условно). Главный мотив подачи апелляции – желание все-таки побороться за возможность поехать на ЕВРО-2020.

С другой стороны, рассмотрение данной апелляции может затянуться (УЕФА, затем CAS), и не факт, что она будет выиграна. К тому же, в случае подачи заявления игроком, апелляцию может подать и всемирный антидопинговый комитет (WADA), который посчитает наказание от УЕФА слишком мягким, так как форварду грозило до 4 лет без футбола.

Таким образом, юристы клуба и игрока на данный момент просчитывают различные варианты и думают о целесообразности подачи апелляции на данное решение.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Артем Беседин
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2020 в 20:18
Треба подавати
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-1

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