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Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Динамо и другие судейские назначения на матчи 20-го тура УПЛ
На двух матчах будет задействован ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 20-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах 20-го тура будут работать:
Пятница, 28 февраля
Днепр-1 – Динамо – Катерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)
Суббота, 29 февраля
Львов – Александрия – Анатолий Абдула (Харьков)
Десна – Мариуполь – Андрей Коваленко (Полтава)
Колос – Карпаты – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Заря – Олимпик – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)
Воскресенье, 1 марта
Ворскла – Шахтер - Николай Балакин (Киевская область)