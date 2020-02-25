  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Динамо и другие судейские назначения на матчи 20-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Динамо и другие судейские назначения на матчи 20-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

На двух матчах будет задействован ВАР

Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Динамо и другие судейские назначения на матчи 20-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 20-го тура УПЛ.

Главными арбитрами на матчах 20-го тура будут работать:

Пятница, 28 февраля

Днепр-1 – Динамо – Катерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)

Суббота, 29 февраля

Львов – Александрия – Анатолий Абдула (Харьков)

Десна – Мариуполь – Андрей Коваленко (Полтава)

Колос – Карпаты – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Заря – Олимпик – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)

Воскресенье, 1 марта

Ворскла – Шахтер - Николай Балакин (Киевская область)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...