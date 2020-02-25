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У Динамо есть 21 день на подачу апелляции по Беседину

Премьер-лига
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Будет ли апеллировать клуб, пока что неизвестно

У Динамо есть 21 день на подачу апелляции по Беседину
Новина українською

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал о возможности обжалования годичной дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина.

"На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители.

Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, поскольку мне неизвестны детали дела.

Год дисквалификации – такой срок говорит о том, что применили какое-то смягчение. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года.

В ситуации с Бесединым УЕФА принял решение о смягчении наказания на 50% или 75%", – сказал Кручек.

Ранее сообщалось, что "Динамо" рассматрвиает вариант подачи апелляции, но не факт, что будет ее подавать.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Трибуна

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