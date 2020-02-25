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Трубин: Мой рост - 199, хватит уже расти
Кипер провел свой первый матч в УПЛ в нынешнем сезоне
18-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команде в матче 19-го тура УПЛ с "Десной" (1:0).
"Хороший матч с хорошим соперником. Вначале было небольшое волнение, но с первым касанием все было нормально – хорошо себя чувствовал.
Сам себя настраивал на встречу, а уже после матча Степаненко, Бондарь и большинство ребят сказали, что я молодец.
Мой рост? Сейчас - 1,99 м, хватит уже расти", – сказал Трубин.
Напомним, что для Трубина в этом сезоне это был дебютный матч за первую команду "Шахтера".