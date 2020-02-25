Сабо: Не вижу ни одного игрока в Динамо, которого со временем можно было бы назвать звездой

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о первом официальном матче "бело-синих" в 2020 году – поединке 19-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

— Йожеф Йожефович, какие впечатления от первой игры "Динамо"?

— Для меня "Динамо" — это имя! Но игры, к сожалению, нет, и в этом не виноваты тренеры. Сегодня в "Динамо" нет звезды. Сколько "поднимали" Цыганкова, а он еще осенью сдал, не показывал должную игру. Теперь вообще не играет. У каждого футболиста есть свой "потолок" и выше него он не прыгнет. Пока что я не вижу ни одного игрока в "Динамо", которого со временем можно было бы назвать звездой.

— Даже Вербича?

— Он здорово начал, хорошо играл, но потом у него была травма... Он нестабилен.

— Кадара еще на сборах перевели в дубль, он не тренируется с первой командой. Тренерский штаб уже на него не рассчитывает?

— Скажу честно, Кадар мне как центральный защитник не нравился. Он допускает много ошибок, команда проиграла не один матч из-за его ошибок. Он делал такие ошибки, которые просто не имел права допускать: неправильно занимал позицию. Если Кадар возвысил себя, то Михайличенко все правильно сделал. Лучше один раз "отрезать", чем потом "заболеет" вся команда.

Тем не менее, сейчас подходят к первой команде молодые футболисты, которые растут. Тот же Попов, хороший футболист — мощный, как тот же Миколенко. Виталий также прогрессирует. Поэтому пусть они и играют.

— В чемпионате для вас по-прежнему все очевидно?

— Я с самого начала говорил, что "Динамо" будет вести борьбу за второе место. Теперь я говорю: у киевлян будет борьба за второе, третье, четвертое место. Потому что "Александрия", "Десна", "Заря" — также претендуют на призовые места. Поэтому, для "бело-синих" сейчас самое главное — это результат. Да, хоть и выиграли у "Ворсклы", но выиграли тяжело.