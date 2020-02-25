  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Не вижу ни одного игрока в Динамо, которого со временем можно было бы назвать звездой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Не вижу ни одного игрока в Динамо, которого со временем можно было бы назвать звездой

Премьер-лига
(2 голосов)

Йожеф Йожефович говорит, что все плохо

Сабо: Не вижу ни одного игрока в Динамо, которого со временем можно было бы назвать звездой
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о первом официальном матче "бело-синих" в 2020 году – поединке 19-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

— Йожеф Йожефович, какие впечатления от первой игры "Динамо"?

— Для меня "Динамо" — это имя! Но игры, к сожалению, нет, и в этом не виноваты тренеры. Сегодня в "Динамо" нет звезды. Сколько "поднимали" Цыганкова, а он еще осенью сдал, не показывал должную игру. Теперь вообще не играет. У каждого футболиста есть свой "потолок" и выше него он не прыгнет. Пока что я не вижу ни одного игрока в "Динамо", которого со временем можно было бы назвать звездой.

— Даже Вербича?

— Он здорово начал, хорошо играл, но потом у него была травма... Он нестабилен.

— Кадара еще на сборах перевели в дубль, он не тренируется с первой командой. Тренерский штаб уже на него не рассчитывает?

— Скажу честно, Кадар мне как центральный защитник не нравился. Он допускает много ошибок, команда проиграла не один матч из-за его ошибок. Он делал такие ошибки, которые просто не имел права допускать: неправильно занимал позицию. Если Кадар возвысил себя, то Михайличенко все правильно сделал. Лучше один раз "отрезать", чем потом "заболеет" вся команда.

Тем не менее, сейчас подходят к первой команде молодые футболисты, которые растут. Тот же Попов, хороший футболист — мощный, как тот же Миколенко. Виталий также прогрессирует. Поэтому пусть они и играют.

— В чемпионате для вас по-прежнему все очевидно?

— Я с самого начала говорил, что "Динамо" будет вести борьбу за второе место. Теперь я говорю: у киевлян будет борьба за второе, третье, четвертое место. Потому что "Александрия", "Десна", "Заря" — также претендуют на призовые места. Поэтому, для "бело-синих" сейчас самое главное — это результат. Да, хоть и выиграли у "Ворсклы", но выиграли тяжело.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.02.2020 в 23:44
Не вижу ни одного повода назвать Йожиковича тренером
Ответить
0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.02.2020 в 23:41
Сабо краще сказати про фальшиву перемогу "шахтьора", про гниль підшахтьоровського чемпіонату, що пліснявою руйнує все футбольнге життя в Україні і призводить до занепаду футболу в країні, а не лити бруд на "Динамо", гарно змащений брудними грошима від Ахякого клубу.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...