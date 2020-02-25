Хавбек Олимпика Романовский: Назад пути нет. В матче с Зарей нам нужны 3 очка

Хавбек "Олимпика" Даниэль Романовский прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ. Для игрока это был дебютный матч за донецкую команду.

"Приятно дебютировать за клуб. Очень жаль, что команда проиграла. Нам ничего не остается, как принять это и двигаться дальше с высоко поднятой головой.

В следующем матче нам нужны 3 очка, назад пути нет. Мы будем выходить на каждую игру с максимальной самоотдачей, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками и перед самими собой. Мы разберем наши ошибки вместе с тренерами и проанализируем почему так получилось", - сказал Романовский.

Напомним, что свой следующий матч "Олимпик" проведет 1 марта против "Зари".