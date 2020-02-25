Костышин: На сборах один игрок проштрафился – выбрал ночное купание, исполнял Чапаева

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о задачах команды на сезон, высказался о новичках команды, а также приоткрыл завесу тайны о системе штрафов.

"Хотел видеть этих новичков в своей команде, я их убеждал. Но последнее слово было за президентом. Думаю, он их убедил, вы понимаете, на что я намекаю. Финансовая сторона улучшается, президент разговаривал с ними о том, какой проект "Колос". Что это серьезно и надолго.

Ребята пошли не за финансами, а потому что мы развиваемся. Если бы не проект на долгое время, то такие игроки бы не пошли за деньгами на полгода.

Богданова и Петрова все знают, у каждого свой характер, хорошее мастерство. Мне приятно с ними работать. Надеюсь, справлюсь с ними.

Не думаю, что задачи на сезон меняются. Да, пришли хорошие футболисты, но остается задача быть в восьмерке. Президент как таковой задачи не ставил. Задача была хорошо выступить, быть где-то в середине. По ходу чемпионата поняли, что можем замахнуться на что-то большее.

Когда такие футболисты приходят, им же не хочется быть внизу. Мы сами перед собой будем ставить самые высокие задачи.

Очень доволен тем, как развивается клуб: строится стадион, развивается инфраструктура. В планах строительство стадиона с искусственным покрытием для тренировок в Киеве. Планы хорошие. Главное, чтобы у президента хватило сил выполнить задуманное.

Штрафы в команде на выбор – либо платят, либо что-то делают. Выбирали разные аттракционы. Полкоманды купалось после поражение в теннисбол, один проштрафился – выбрал ночное купание, исполнял Василия Чапаева.

Стараемся, чтобы был юмор, на сборах были большие нагрузки", – сказал Костышин.