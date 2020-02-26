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Пап Альюн: Ворскла играла очень хорошо, но это Динамо – одна ошибка, и сразу пришло наказание

Премьер-лига
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Полтавчане очень расстроены итогом матча с Динамо

Пап Альюн: Ворскла играла очень хорошо, но это Динамо – одна ошибка, и сразу пришло наказание
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Защитник "Ворсклы" Ндиайе Пап-Альюн рассказал о поражении команды в матче 19-го тура с "Динамо" (1:2).

"Последние минуты матча были очень тяжелыми для нас. "Ворскла" играла очень хорошо, но это "Динамо" – одна ошибка в дополнительное время и сразу пришло наказание.

Я играл на позиции центрального защитника и было нелегко сдерживать атаки "Динамо". Теперь нам нужно думать о домашнем матче с "Шахтером", а сейчас, после такого окончания матча с "Динамо" очень тяжело что-то говорить. Мы расстроены", - сказал Альюн.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Пап-Альюн Ндиайе
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