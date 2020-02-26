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Координатор допинг-контроля сообщил, чем мог провиниться Беседин
Кроме самого допинга
Координатор допинг-контроля при УАФ Максим Бецков поделился мнением о причинах дисквалификации форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина.
"Антидопинговых правил очень много. Их целая брошюра. Возможно, речь о каких-то дисциплинарных нарушениях.
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Например, его в чем-то подозревали или он вел себя не так, как нужно.
Скоро все станет ясно. Тем более, решение УЕФА также будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Будем требовать его полный текст", - сказал Бецков.
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Источник:Трибуна
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beatles (Крыжополь)
26.02.2020 в 09:57
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