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Из всех 6 голов с прямого штрафного удара в чемпионате УПЛ половину забил один футболист
Лучший исполнитель штрафных ударов
В этом сезоне в УПЛ зафиксировано 6 результативных ударов после прямых стандартов. 3 гола - в активе хавбека молодежной сборной Украины и луганской "Зари" Богдана Леднева.
Всего в 19 туре, сообщает "Команда 1", было выполнено 108 стандартных положений, а после них нанесен 38 ударов. Однако гол удалось забить лишь один.
Лучше других домашние заготовки разыгрывали игроки "Динамо" (7 ударов после стандартов), "Александрия" (6) и "Мариуполь" (5).
Хуже всех "Ворскла" и "Колос" - по 1, а в "Десны" вообще "0" в графе ударов после угловых и штрафных.
Таким образом, после 19-го тура по количеству голов после стандартов в чемпионате "Заря" сравнялась с "Шахтером" и "Александрией" (без учета пенальти). В среднем за игру в УПЛ забивают чуть менее 0,5 мяча после стандартных положений - 17% от всех голов.
Прямых штрафных в сумме было 186, а к голу приводила только ...каждая 33-я попытка. У "Динамо" и "Шахтера", к слову, таких результативных выстрелов этого чемпионате еще не было.