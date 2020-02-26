Сидорчук: Те 1,5 года были самые тяжелые - в последний раз такое было еще в детской школе

Опорный хавбек и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о невероятном давлении на команду, как приходил в себя после тяжелой травмы и почему в этом сезоне отказывался от капитанской повязки.

Сергей заметил, что из-за результатов в команде переживают все футболисты.

Когда есть победы, удачные матчи, всегда легче. Просто надоело уже оправдываться перед болельщиками. Мы и сами очень переживаем. Но я склонен к тому, что оценку команде нужно давать по определенным итоговым периодам. Капитан постоянно должен быть внутри процесса, на футбольном поле. Так как я мало играл в эти полгода, то не хотел, чтобы так было. После сбора мы поговорили с главным тренером (тогда - Хацкевич, - ред), а он сказал, что не будет выдвигать никаких кандидатур - как команда проголосует, так и будет.

В качестве примера достойного капитана Сидорчук привел Виктор Колотова, который 9 сезонов был капитаном "Динамо" (выступал в клубе в 1971-1981 годах).

От старых массажистов и людей, которые давно работают в клубе, я часто слышал о Колотова. Говорили, что он - настоящий капитан. Нельзя сказать, что он был душой компании, но на футбольном поле очень много делал для команды.

Сергей отмечает, что полтора года из-за травмы в "Динамо" для него были самыми тяжелыми.