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Сидорчук: Те 1,5 года были самые тяжелые - в последний раз такое было еще в детской школе
Назвал легендарного капитана Динамо, с которого берет пример
Опорный хавбек и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о невероятном давлении на команду, как приходил в себя после тяжелой травмы и почему в этом сезоне отказывался от капитанской повязки.
Сергей заметил, что из-за результатов в команде переживают все футболисты.
Когда есть победы, удачные матчи, всегда легче. Просто надоело уже оправдываться перед болельщиками. Мы и сами очень переживаем. Но я склонен к тому, что оценку команде нужно давать по определенным итоговым периодам.
Капитан постоянно должен быть внутри процесса, на футбольном поле. Так как я мало играл в эти полгода, то не хотел, чтобы так было.
После сбора мы поговорили с главным тренером (тогда - Хацкевич, - ред), а он сказал, что не будет выдвигать никаких кандидатур - как команда проголосует, так и будет.
В качестве примера достойного капитана Сидорчук привел Виктор Колотова, который 9 сезонов был капитаном "Динамо" (выступал в клубе в 1971-1981 годах).
От старых массажистов и людей, которые давно работают в клубе, я часто слышал о Колотова. Говорили, что он - настоящий капитан. Нельзя сказать, что он был душой компании, но на футбольном поле очень много делал для команды.
Сергей отмечает, что полтора года из-за травмы в "Динамо" для него были самыми тяжелыми.
Те 1,5 года (2018- до лета 2019) были для меня самыми тяжелыми. Такое было у меня еще в детской школе: тогда я был на грани - хочу ли я дальше играть в футбол, не хочу? Просто сравниваю.
Но, как говорили родители, Рим не сразу строился. Я понимал, что после травмы мне будет очень трудно, но не думал, что настолько! Ты будто чувствуешь себя нормально, но ... людям со стороны виднее.
Сейчас я с уверенностью могу сказать, что готов. Без каких-либо оговорок относительно травмы. Не хочу, чтобы об этом писали в прессе. Не хочу, чтобы это был как рубикон моей карьеры: до травмы и после. Я забыл об этом. А вот "Динамо" постоянно находится под давлением. И это трудно", - сказал Сидорчук.