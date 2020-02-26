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Береза: Коноплянка и Зозуля - мои хорошие друзья, но Днепр-1 - небогатый клуб
О легионерах, украинцах и задачах
Президента СК "Днепр-1" Юрия Березу спросили, почему клуб во время зимней паузы подписал легионеров, бразильца Лукаса Тейлора и аргентинца Франциско ди Франко, если ранее обещал делать ставку на своих воспитанников - днепровский футбол.
Береза акцентировал, что иностранцы добавлят конкуренции в команде.
Позволят подтянуть наших ребят на тех позициях, где у нас слабая конкуренция.
Иногда иностранцы - это дешевле, чем украинцы. Вам говорить о Коноплянке или Зозуле? Это мои хорошие друзья, но мы - достаточно небогатый клуб.
Наши цели на этот сезон - еврокубки. Это уже другое дело, позволят ли нам играть. А вот новички-легионеры должны усилить имеющийся костяк команды", - сказал Береза.