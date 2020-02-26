Береза: Коноплянка и Зозуля - мои хорошие друзья, но Днепр-1 - небогатый клуб

Президента СК "Днепр-1" Юрия Березу спросили, почему клуб во время зимней паузы подписал легионеров, бразильца Лукаса Тейлора и аргентинца Франциско ди Франко, если ранее обещал делать ставку на своих воспитанников - днепровский футбол.

Береза ​​акцентировал, что иностранцы добавлят конкуренции в команде.

Позволят подтянуть наших ребят на тех позициях, где у нас слабая конкуренция. Иногда иностранцы - это дешевле, чем украинцы. Вам говорить о Коноплянке или Зозуле? Это мои хорошие друзья, но мы - достаточно небогатый клуб.

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