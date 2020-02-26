40 самых дорогих футболистов из чемпионатов вне топ-5: в рейтинге 2 игроков УПЛ

Атакующий хавбек "Динамо" Виктор Цыганков попал в топ-40 самых дорогих футболистов не из лучших 5 европейских чемпионатов по версии Transfermarkt.

Он делит в рейтинге тридцать седьмой место с центрбэком "Аякса" Лисандро Мартинесом. Оба оценены в 20 млн евро.

В этом сезоне Цыганков забил 9 голов и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

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Также в рейтинге есть защитник "Шахтера" Исмаили, который занял 46 позицию. 30-летний бразилец оценен в 19 млн евро. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

Лидер рейтинга - Донни ван де Бек из "Аякса", его стоимость - 55 млн евро. Вместе с ним в топ-4 входят только игроки "Аякса" - Хаким Зиеш (летом перейдет в "Челси"), Давид Нерес и Андре Онана.