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Защитник Динамо: Запрет на занятия некоторыми видами спорта указан в контракте

Премьер-лига
(1 голосов)

О самом большом страхе футболиста

Защитник Динамо: Запрет на занятия некоторыми видами спорта указан в контракте
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что никогда не ездил на лыжах - из-за страха получить травму.

По мнению защитника, самый большой страх футболиста - это как раз получение травмы.

Если не играешь, очень трудно.

Когда зовут отдохнуть на лыжи, я отказываюсь - лучше на пляж. Потому что колени можно травмировать. То же по конькам, роликам.

Я понимаю, что этого не попробовал ...Но лучше буду здоров и играть, чем травмируюсь. Было такое когда-то игравший с друзьями в волейбол, подпрыгнул, приземлился и травмировал голеностоп.

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Предостережение относительно травмы при занятиях другими видами спорта у игроков Динамо есть в контрактах.

Эти все виды запрещены. И если тебя заметили, если есть доказательства, что ты травмировался по такому виду спорта - с тебя штраф.

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В статье: Динамо (Киев) штраф травма Денис Попов
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
26.02.2020 в 14:37
Это своеобразная дискриминация.
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