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Защитник Динамо: Запрет на занятия некоторыми видами спорта указан в контракте
О самом большом страхе футболиста
Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что никогда не ездил на лыжах - из-за страха получить травму.
По мнению защитника, самый большой страх футболиста - это как раз получение травмы.
Если не играешь, очень трудно.
Когда зовут отдохнуть на лыжи, я отказываюсь - лучше на пляж. Потому что колени можно травмировать. То же по конькам, роликам.
Я понимаю, что этого не попробовал ...Но лучше буду здоров и играть, чем травмируюсь. Было такое когда-то игравший с друзьями в волейбол, подпрыгнул, приземлился и травмировал голеностоп.
Предостережение относительно травмы при занятиях другими видами спорта у игроков Динамо есть в контрактах.
Эти все виды запрещены. И если тебя заметили, если есть доказательства, что ты травмировался по такому виду спорта - с тебя штраф.