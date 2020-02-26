Защитник Динамо: Запрет на занятия некоторыми видами спорта указан в контракте

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что никогда не ездил на лыжах - из-за страха получить травму.

По мнению защитника, самый большой страх футболиста - это как раз получение травмы.

Если не играешь, очень трудно.

Когда зовут отдохнуть на лыжи, я отказываюсь - лучше на пляж. Потому что колени можно травмировать. То же по конькам, роликам.

Я понимаю, что этого не попробовал ...Но лучше буду здоров и играть, чем травмируюсь. Было такое когда-то игравший с друзьями в волейбол, подпрыгнул, приземлился и травмировал голеностоп.