Жозе Боту рассказал о своих обязанностях по поводу Палкина и Ахметова

Руководитель селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту подробно рассказал португальском изданию A Bola о своей работе в донецком клубе.

- Какова ваша оценка "Шахтера" после 20 месяцев работы здесь?

- Я очень доволен. Как оказалось, это суперорганизованный клуб, даже несмотря на политическую ситуацию в Донецке. На самом деле, здесь все на уровне ведущих клубов Европы. И я рад, что могу способствовать росту "Шахтера".

Здесь у меня ширая роль - не только управление селекционной службой, но я еще и советник администрации клуба, а также президента.

- То, что клуб работает с португальскими тренерами, облегчает вам задачу?

- Конечно. Клуб работает в соответствии с такой игровой моделью, которая упрощает выбор не только среди футболистов, но и среди тренеров.

У клуба есть четкое понимание того, какой футбол он хочет исповедовать: атакующий и доминирующий. А когда есть понятная идея, это облегчает выбор.