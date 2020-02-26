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Жозе Боту рассказал о своих обязанностях по поводу Палкина и Ахметова

Премьер-лига
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Удивился организации "горняков"

Жозе Боту рассказал о своих обязанностях по поводу Палкина и Ахметова
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Руководитель селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту подробно рассказал португальском изданию A Bola о своей работе в донецком клубе.

- Какова ваша оценка "Шахтера" после 20 месяцев работы здесь?

- Я очень доволен. Как оказалось, это суперорганизованный клуб, даже несмотря на политическую ситуацию в Донецке. На самом деле, здесь все на уровне ведущих клубов Европы. И я рад, что могу способствовать росту "Шахтера".

Здесь у меня ширая роль - не только управление селекционной службой, но я еще и советник администрации клуба, а также президента.

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- То, что клуб работает с португальскими тренерами, облегчает вам задачу?

- Конечно. Клуб работает в соответствии с такой игровой моделью, которая упрощает выбор не только среди футболистов, но и среди тренеров.

У клуба есть четкое понимание того, какой футбол он хочет исповедовать: атакующий и доминирующий. А когда есть понятная идея, это облегчает выбор.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Жозе Боту
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