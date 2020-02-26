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Жозе Боту рассказал о своих обязанностях по поводу Палкина и Ахметова
Удивился организации "горняков"
Руководитель селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту подробно рассказал португальском изданию A Bola о своей работе в донецком клубе.
- Какова ваша оценка "Шахтера" после 20 месяцев работы здесь?
- Я очень доволен. Как оказалось, это суперорганизованный клуб, даже несмотря на политическую ситуацию в Донецке. На самом деле, здесь все на уровне ведущих клубов Европы. И я рад, что могу способствовать росту "Шахтера".
Здесь у меня ширая роль - не только управление селекционной службой, но я еще и советник администрации клуба, а также президента.
- То, что клуб работает с португальскими тренерами, облегчает вам задачу?
- Конечно. Клуб работает в соответствии с такой игровой моделью, которая упрощает выбор не только среди футболистов, но и среди тренеров.
У клуба есть четкое понимание того, какой футбол он хочет исповедовать: атакующий и доминирующий. А когда есть понятная идея, это облегчает выбор.