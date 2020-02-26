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Вместо Балакина - Арановский: комитет арбитров сделал VAR-замену на матч Динамо
Будут еще отмены голов?
Комитет арбитров УАФ обновил список назначений арбитров на матчи 20-го тура УПЛ.
В нем заменено арбитра, который будет работать с системой VAR во встрече "Днепр-1" - "Динамо" (состоится в субботу, 28 февраля, начало в 19:00).
К этому времени арбитром VAR на этот матч был указан Николай Балакин из Киевской области.
А в новом списке назначений арбитром VAR уже указан Евгений Арановский из Киева.
В прошлом туре он был главным арбитром матча "Шахтер" - "Десна" (1:0). Тогда впервые в УПЛ в результате пересмотра VAR был отменен гол.