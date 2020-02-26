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Вместо Балакина - Арановский: комитет арбитров сделал VAR-замену на матч Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Будут еще отмены голов?

Вместо Балакина - Арановский: комитет арбитров сделал VAR-замену на матч Динамо
Новина українською

Комитет арбитров УАФ обновил список назначений арбитров на матчи 20-го тура УПЛ.

В нем заменено арбитра, который будет работать с системой VAR во встрече "Днепр-1" - "Динамо" (состоится в субботу, 28 февраля, начало в 19:00).

К этому времени арбитром VAR на этот матч был указан Николай Балакин из Киевской области.

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А в новом списке назначений арбитром VAR уже указан Евгений Арановский из Киева.

В прошлом туре он был главным арбитром матча "Шахтер" - "Десна" (1:0). Тогда впервые в УПЛ в результате пересмотра VAR был отменен гол.

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В статье: Евгений Арановский Динамо (Киев) Николай Балакин СК Днепр-1 VAR Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Evgenariys (Чернигов)
26.02.2020 в 15:51
уже бы переименовали арановского в данецкого, и так все ясно
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Spokoyno (Киев)
26.02.2020 в 15:29
Ну цей Ара... як "самий справедливий суд в мире" Радянський чи Печерський, як там у фільмі було одразу не пригадаю. Так повно справедливих рішень, утім "Если кто-то вдруг порой чесно жить не хочет!" То їм туди.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 15:41
Набір букв і смайликів...
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Spokoyno (Киев)
26.02.2020 в 16:02
Набір букв я бачу, а де ваші смайлики А тепер для осіб далекіх від сарказмів... Якщо ви читали / слухали пана ЄА то змогли відчути його деяку упередженість. І якщо буде схожа ситуація, то одному Шанованому клубу він надасть право пробити пенальті, бо фол хоч і формальний але БУВ, а іншому за формальний фол навіть не свисне. Ви ж розумієте "досвідчений арбітр" в разі необхідності може пересмикнути гру притримуючись Правил. Так у кінці минулого це частенько творилося на користь Динамо, але наразі інший фаворит. А ДК все пригадують "А попам'ятаєш, як ти мене ганяв?"
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 16:39
Ось тут вже більш конструктивно і менше смайликів))). На рахунок "досвідчений арбітр" може пнресмикнути гру в межах Правил повністю згідний, сам знаю як це робиться))). Але не треба гребти всіх під один гребінець, бо це вже дитячі образи. Гол у ворота ШД ,який потрібно було зараховувати, відмінив не Ара, а ВАР-асистент арбітра. Єдине , що можна закинути Арі, що він особисто не передивився епізод, але на те можливо були свої інструкції.
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