Вместо Балакина - Арановский: комитет арбитров сделал VAR-замену на матч Динамо

Комитет арбитров УАФ обновил список назначений арбитров на матчи 20-го тура УПЛ.

В нем заменено арбитра, который будет работать с системой VAR во встрече "Днепр-1" - "Динамо" (состоится в субботу, 28 февраля, начало в 19:00).

К этому времени арбитром VAR на этот матч был указан Николай Балакин из Киевской области.

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А в новом списке назначений арбитром VAR уже указан Евгений Арановский из Киева.

В прошлом туре он был главным арбитром матча "Шахтер" - "Десна" (1:0). Тогда впервые в УПЛ в результате пересмотра VAR был отменен гол.