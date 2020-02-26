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Денис Попов: За прошлый год в ночном клубе был 4 раза
О динамовских гулянках
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов отреагировал на стереотип о бывших футболистах клуба, которые позволяли себе вне футбола постоянные ночные гулянки.
Сейчас, уверяет Денис, у "Динамо" такого нет.
С друзьями разве в ресторане после игры собираемся на ужин. За 2019 год в клубе я был раза 4.
Признался Денис и в том, что очень любит кофе.
Выпиваю по 3-5 чашек в день. Перед игрой с Ворсклой выпил 3 кофе, а еще нам дают "энергетики".
Спросили Дениса также о его успехах в школе.
До 9 класса учился со всей силы. Потому что меня не хотели брать в киевскую футбольную школу. Там важно не только то, как ты играешь, а и обучение. А у меня там ...аут был.
Математика давалась тяжело, химия, физика. Не любил их. В итоге меня не хотели брать. Был вынужден поклясться, что буду учиться.