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Арендованный Днепром-1 Булеца в матче с Динамо не сыграет, Супряга может выйти на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Два разных варианта для двух арендованных игроков

Арендованный Днепром-1 Булеца в матче с Динамо не сыграет, Супряга может выйти на поле
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В пятницу 28 февраля состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" примет "Динамо".

По условиям арендного соглашения хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца, который арендован у "Динамо", в поединке участия не примет.

А вот еще один арендованный у "Динамо" игрок днепрян, форвард Владислав Супряга, по договоренности между клубами сможет сыграть в этом матче.

Напомним, что матч начнется в 19:00.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга Сергей Булеца
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Источник:
ФК Динамо

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