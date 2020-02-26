Арендованный Днепром-1 Булеца в матче с Динамо не сыграет, Супряга может выйти на поле

В пятницу 28 февраля состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" примет "Динамо".

По условиям арендного соглашения хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца, который арендован у "Динамо", в поединке участия не примет.

А вот еще один арендованный у "Динамо" игрок днепрян, форвард Владислав Супряга, по договоренности между клубами сможет сыграть в этом матче.

Напомним, что матч начнется в 19:00.