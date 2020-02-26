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Арендованный Днепром-1 Булеца в матче с Динамо не сыграет, Супряга может выйти на поле
Два разных варианта для двух арендованных игроков
В пятницу 28 февраля состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" примет "Динамо".
По условиям арендного соглашения хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца, который арендован у "Динамо", в поединке участия не примет.
А вот еще один арендованный у "Динамо" игрок днепрян, форвард Владислав Супряга, по договоренности между клубами сможет сыграть в этом матче.
Напомним, что матч начнется в 19:00.
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Источник:ФК Динамо
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