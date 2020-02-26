Михайленко: Динамо - соперник высокого уровня, команда борется за второе место

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о том, как команда готовится к матчу 20-го тура УПЛ с "Динамо".

- Чего ожидаете от "Динамо"? К какой игре готовитесь?

- Готовимся к тяжелой игре. Приезжает соперник высокого уровня, команда, которая находится в гонке за второе место. Разумеется, будет серьезный настрой. Для нас это будет первая домашняя игра этого года, в присутствии собственных болельщиков. Очень хотим отобрать очки и показать хорошую игру.

- Какие были проблемные позиции, и довольны ли вы, как их закрыли новички?

- Из шести новичков не все находятся в оптимальном состоянии. Большинство находятся или после длительного перерыва в матчах, или после травм. Цуриков и Сваток с повреждениями, длительное время не играл Тейлор - он сейчас приобретает игровой тонус. У Адамюка не было возможности играть полгода. Хобленко пропустил игру из-за дисквалификации.

Сейчас, разумеется, играть Адамюк и Фран, а по поводу других - вопрос. Из всех новичков Фран находится в наиболее оптимальных игровых кондициях. Тому же Адамюку нужно время, чтобы войти в тонус. Все это вопрос ближайшего времени. Уверен, через некоторое короткое время новички выйдут на привычный уровень и приносить пользу.

- Тем не менее, какие именно позиции были проблемными, и закроют ли их новички?

- Я очень надеюсь, что закроют. Уверен, что они нам помогут. Мы нуждались в правом защитнике. Пришел Адамюк. Искали второго центрального полузащитника - это Фран. В "Карпатах" он играл несколько в другой роли. Сейчас мы пробуем его чуть ниже. Надеемся, что восстановится Сваток и будет играть с присущим ему агрессивным стилем. То же касается и второго нападающего. Уверен, Хобленко с его опытом и умением вести борьбу будет полезным.

- Какое настроение и настрой на матч?

- Настрой отличный, настроение хорошее. Самое главное, что все здоровы. Хороший психологический фон сейчас для нас очень важным.

- Ваш новый помощник уже что-то резюмировал по поводу "Динамо"?

- Он анализирует соперника и наши собственные ошибки. А о том, что мы нашли в "Динамо", наверное, уместнее говорить на послематчевой пресс конференции.