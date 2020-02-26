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CIES: УПЛ - самая грубая лига Европы в нынешнем сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

В Украине раздают очень много желтых и красных карточек

CIES: УПЛ - самая грубая лига Европы в нынешнем сезоне
Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг самых грубых футбольных лиг мира. Данные основывались на среднем показателе желтых и красных карточек за игру в сезоне 2019/20 (или 2019, если чемпионат проходит по системе весна-осень).

В первую пятерку самых грубых лиг входят чемпионаты Латинской Америки, а больше всех карточек получают в чемпионате Боливии.

А вот 6-е место в общемировом рейтинге и первое в европейском занимает УПЛ. интересно, что наиболее мягкой в мире является японская J-лига, а в Европе – норвежский чемпионат.

Что касается непосредственно украинской Премьер-лиги, тот тут самой грубой командой стал ФК "Львов", а самой мягкой — черниговская "Десна".

CIES: УПЛ - самая грубая лига Европы в нынешнем сезоне - изображение 1
CIES: УПЛ - самая грубая лига Европы в нынешнем сезоне - изображение 2

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
CIES

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
26.02.2020 в 18:08
Я бы понимал эту информацию так - в УПЛ судьи самые конченные.
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