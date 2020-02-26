CIES: УПЛ - самая грубая лига Европы в нынешнем сезоне

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг самых грубых футбольных лиг мира. Данные основывались на среднем показателе желтых и красных карточек за игру в сезоне 2019/20 (или 2019, если чемпионат проходит по системе весна-осень).

В первую пятерку самых грубых лиг входят чемпионаты Латинской Америки, а больше всех карточек получают в чемпионате Боливии.

А вот 6-е место в общемировом рейтинге и первое в европейском занимает УПЛ. интересно, что наиболее мягкой в мире является японская J-лига, а в Европе – норвежский чемпионат.

Что касается непосредственно украинской Премьер-лиги, тот тут самой грубой командой стал ФК "Львов", а самой мягкой — черниговская "Десна".