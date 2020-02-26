Когут: Мне кажется, в Киеве мы неплохо играли с Динамо

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут поделился своими ожиданиями от пятничного матча 20-го тура УПЛ с "Динамо".

- Таких матчей, как против "Динамо", особенно ждешь?

- Во-первых, я вообще соскучился за чемпионатом, поскольку пропускал игру с "Карпатами" из-за дисквалификации. Был вынужден болеть за ребят дома. А на такие матчи, как против "Динамо" или "Шахтера", не надо особо настраиваться. Хочется выйти и проявить себя с лучшей стороны. И взять очки.

- Фактор домашнего поля должен сыграть свою роль?

- Посмотрим. Мне кажется, в Киеве мы неплохо играли с "Динамо". Будем стараться скорректировать нашу игру и получить очки.

- На сборах у вас была возможность понять свои сильные и слабые стороны. За счет чего в пятницу можно будет получить приемлемый результат?

- (улыбаясь) В пятницу в 19 часов начнется матч, и тогда посмотрим.