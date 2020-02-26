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Когут: Мне кажется, в Киеве мы неплохо играли с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 готовится к матчу с Динамо

Когут: Мне кажется, в Киеве мы неплохо играли с Динамо
Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут поделился своими ожиданиями от пятничного матча 20-го тура УПЛ с "Динамо".

- Таких матчей, как против "Динамо", особенно ждешь?

- Во-первых, я вообще соскучился за чемпионатом, поскольку пропускал игру с "Карпатами" из-за дисквалификации. Был вынужден болеть за ребят дома. А на такие матчи, как против "Динамо" или "Шахтера", не надо особо настраиваться. Хочется выйти и проявить себя с лучшей стороны. И взять очки.

- Фактор домашнего поля должен сыграть свою роль?

- Посмотрим. Мне кажется, в Киеве мы неплохо играли с "Динамо". Будем стараться скорректировать нашу игру и получить очки.

- На сборах у вас была возможность понять свои сильные и слабые стороны. За счет чего в пятницу можно будет получить приемлемый результат?

- (улыбаясь) В пятницу в 19 часов начнется матч, и тогда посмотрим.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Когут СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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