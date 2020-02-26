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Денис Попов: Не занимаюсь сексом за три дня до игры. Реально мешает
Такой у парня принцип
21-летний защитник "Динамо" Денис Попов заявил, что секс незадолго перед матчем мешает ему концентрироваться на футболе.
"У меня такой принцип, я не занимаюсь сексом за три дня до игры. Потому что мне это мешает, реально мешает.
Если бы играл в Англии? Там уже от безысходности можно было бы что-то придумать", - сказал Попов.
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
26.02.2020 в 18:43
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satellite (Харьков)
26.02.2020 в 18:36
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