Денис Попов: Не занимаюсь сексом за три дня до игры. Реально мешает

21-летний защитник "Динамо" Денис Попов заявил, что секс незадолго перед матчем мешает ему концентрироваться на футболе.

"У меня такой принцип, я не занимаюсь сексом за три дня до игры. Потому что мне это мешает, реально мешает.

Если бы играл в Англии? Там уже от безысходности можно было бы что-то придумать", - сказал Попов.