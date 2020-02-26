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Денис Попов: Не занимаюсь сексом за три дня до игры. Реально мешает

Премьер-лига
(2 голосов)

Такой у парня принцип

Денис Попов: Не занимаюсь сексом за три дня до игры. Реально мешает
Новина українською

21-летний защитник "Динамо" Денис Попов заявил, что секс незадолго перед матчем мешает ему концентрироваться на футболе.

"У меня такой принцип, я не занимаюсь сексом за три дня до игры. Потому что мне это мешает, реально мешает.

Если бы играл в Англии? Там уже от безысходности можно было бы что-то придумать", - сказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
26.02.2020 в 18:43
Рукоблудники)))
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avatar
satellite (Харьков)
26.02.2020 в 18:36
А можно было как то статью озаглавить иначе как то???
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