Жозе Боту: В киевском отеле ФК Шахтер занимает целый этаж

Шеф селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту рассказал о том, как проходит его рабочий день в Киеве.

"Клуб функционирует в отеле, где занимает целый этаж. Повседневную работу я разделяю между отелем и своим домом. В отеле я регулярно общаюсь с генеральным директором Сергеем Палкиным. А скаутинговую работу я предпочитаю делать дома, где я более расслаблен и спокоен. Так я и в "Бенфике" поступал. В общем, мое время разделяется между гостиницей, домом и тренировочной базой", - сказал Боту.