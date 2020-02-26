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Буяльский: У Днепра-1 не так много молодых футболистов. Вся линия обороны - опытные игроки

Премьер-лига
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Динамо готовится к выездному матчу с Днепром-1

Буяльский: У Днепра-1 не так много молодых футболистов. Вся линия обороны - опытные игроки
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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о подготовке команды к пятничному матчу 20-го тура УПЛ против "Днепра-1".

- Насколько команда готова к матчу с "Днепром-1" и над чем вы сегодня работали на тренировке?

- Насколько готова команда - это уже покажет игра и то, как мы будем действовать во время нее. А сегодня мы отрабатывали командный прессинг и выход из обороны.

- Матч с "Ворсклой" был достаточно эмоциональным, удалось вырвать победу лишь на последних секундах. Вы уже разбирали предыдущий матч и следующего соперника?

- Завтра будем просматривать соперника и обсуждать, какие у них слабые и сильные стороны.

- Игру "Днепра-1" в этом сезоне хвалят, в команде много молодых игроков. Что ты о них знаешь?

- Если не ошибаюсь, у "Днепра-1" не так много молодых футболистов - 3-4, не больше. Вся линия обороны состоит из опытных игроков - например, Полевой, в середине играет опытный Кравченко... Могу сказать, что это укомплектованная команда, они вышли из Первой лиги в элитный дивизион, сохранив большинство игроков. Поэтому футболисты сыграны, встреча должна быть интересной.

- Можно ли сказать, что вы уже втянулись в сезон после зимних сборов?

- Мы начали работу 10 января, и каждый день занимаемся на тренировках и втягиваемся, отрабатывая что-то новое.

- Сегодня вы остались после тренировки, чтобы отработать удары по воротам. Это происходит каждый раз?

- Кто хочет пробить по воротам после тренировки - тот остается. Нет такого, что нужно обязательно отрабатывать этот компонент, каждый действует по своему самочувствию.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо

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